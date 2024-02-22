收入超預期 市府不再減公共開支

亞當斯21日宣布，2025財年將不再為了應對無證客危機，繼續削減公共開支。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)21日宣布，由於城市經濟表現好於預期、財政收入有所增加，2025財年將不再為了應對無證客 危機，繼續削減公共開支。

2025財年從今年7月1日開始，而在此之前，市府已經為平衡安置無證客所需的大量開支，進行了兩次預算削減，壓縮了一部分非緊急公共服務的開支，比如廣受歡迎的公共圖書館，就被迫改為一周僅開放六天。

本輪大規模預算削減計畫取消後，市府也會重新放開已經被凍結的政府雇員崗位招聘，而唯一繼續削減的項目是無證客的安置，削減幅度為10%，大約6億元。加上此前已經對減少的20%開支，市府對無證客安置資金的削減額度已達到30%。

亞當斯表示，2023年紐約市經濟表現好於預期水平，所以在此基礎上調高了下一年度的稅收預測，使未來收支平衡的壓力有所減輕。因此，下一輪減支行動可以暫時中止。亞當斯在接受電視訪談時介紹，如果削減開支計畫繼續，將有可能影響到垃圾收集、老年服務並導致圖書館繼續減少開放日數。

就在亞當斯宣布停止減支的前一日，國際信用評級機構穆迪(Moody's Investors Service)剛剛公布了最新結果，紐約市成績優良。穆迪評價其「財務管理穩健，成功彌補了無證客大潮帶來的預算缺口」。市府表示，在沒有得到大量外界援助的情況下，此前的兩輪開支削減共節約了66億元的預算缺口，達到了不裁員、不加稅、不癱瘓市政服務同時又解決了財政吃緊的效果。

不過，亞當斯同時也表示，紐約市「尚未擺脫困境」，因為無證客仍在源源不斷湧入。他繼續強調，紐約的問題不應由紐約人自己承擔，而是需要由聯邦和州府起到更強大的作用。