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布碌崙「少女祈禱」藝展 台裔8新生代藝術家渴望自由

紐約訊
八位台裔新生代藝術家以「少女的祈禱」為題，在布碌崙展出新作。前排左起為Selena LIU、陳詠昕、黃謙恕、閻昱潔、黃柏琳。後排左起為許維真、林敦頤、謝寬、賴怡錦。(許振輝／攝影)
八位台裔新生代藝術家以「少女的祈禱」為題，在布碌崙展出新作。前排左起為Selena LIU、陳詠昕、黃謙恕、閻昱潔、黃柏琳。後排左起為許維真、林敦頤、謝寬、賴怡錦。(許振輝／攝影)

八位台裔新生代藝術家以「少女的祈禱」(Maiden's Prayer)為題，近日在布碌崙(布魯克林)Thomas VanDyke藝廊展出作品；根據策展人，「少女的祈禱」意味著是「一種通常不被認同的國籍身分」，台灣就像是一位等待祈禱得到回應的少女，渴望著自由。

在台灣的街頭巷尾，每到傍晚黃昏時刻，只要聽到「少女的祈禱」旋律響起，就知道收垃圾的時間到了。這一首優美的樂曲，早已深植台灣人民的心中，但對在紐約的策展人賴怡錦 (Janine YC Lai)，「少女的祈禱」是「一首不常因其名字而為人所知的樂曲」，更意味著是「一種通常不被認同的國籍身分」。

賴怡錦表示，此次以「少女的祈禱」為名開展，暗示了台灣和平的假象。如同「福爾摩沙」，正如她曾經被稱為的美麗之島，是一位等待她的祈禱得到回應的少女，渴望已久但尚未獲得充滿希望的自由。

許維真的英雄雕塑人物在探索超現實的現實。(許維真提供)
許維真的英雄雕塑人物在探索超現實的現實。(許維真提供)

閻昱潔的大型勾針裝置。(許振輝／攝影)
閻昱潔的大型勾針裝置。(許振輝／攝影)

八位藝術家的作品包括閻昱潔(Yu-Jei Yen)的大型勾針裝置，展示了一代人對另一個世代的演變和不自覺的影響，她曾為歌手Doja Cat 出席2023 年 MTV Video Music Awards編織了一件如蜘蛛網的「禮服」；陳詠昕(Vanessa Chen)用天鵝絨布幔來強調「舊金山和約」「開羅宣言」公開又隱密的過去，無論是哪一代人，甚少台灣人知道這段重要的歷史；黃謙恕(Jen Chen-su Huang)的編織與台灣原住民泰雅族臉部紋身相呼應；謝寬(Kuan Hsieh) 的木刻腳印，不斷來回走進自己和他人，以收集前人所留下的負擔，提醒我們一生中不由自主地承擔的文化責任；許維真(Cindy Hsu) 的英雄雕塑人物在探索超現實的現實；黃柏琳(Polin Huang)的畫作描繪了理想化的魅力和自由；林敦頤(Christopher Lin)的作品探討了台灣在世界地位的脆弱性及系統之間的共生關係；以及Selena Liu的動力車以探索記憶與創傷的關係。

林敦頤的作品。(許振輝／攝影)
林敦頤的作品。(許振輝／攝影)

黃謙恕的編織與台灣原住民泰雅族臉部紋身相呼應。(許振輝／攝影)
黃謙恕的編織與台灣原住民泰雅族臉部紋身相呼應。(許振輝／攝影)

「少女的祈禱」(Maiden's Prayer)作品展至29日(周四)，閉幕當天將舉行現場表演。Thomas VanDyke藝廊位於布碌崙39街434號，更多資訊可上這裡查詢。

謝寬在木刻腳印作品走秀。(許振輝／攝影)
謝寬在木刻腳印作品走秀。(許振輝／攝影)

布碌崙 原住民 舊金山

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