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布碌崙博館迎來200周年 將辦大型藝術家群展

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙博物館將舉辦布碌崙藝術家展，慶祝建館200周年。(布碌崙博物館網站)
布碌崙博物館將舉辦布碌崙藝術家展，慶祝建館200周年。(布碌崙博物館網站)

布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)今年建館200周年，為了慶祝這一歷史時刻，該博物館將舉辦布碌崙藝術家大型群展，並呼籲所有布碌崙藝術家踴躍報名參展，作品形式不限。

布碌崙博物館是美國歷史最悠久的博物館之一，也是布碌崙的文化藝術中心，這是一座綜合性的藝術和歷史博物館，擁有超過150萬件藏品。

今年該博物館將迎來200歲生日，博物館為此宣布，將舉辦布碌崙藝術家展(Brooklyn Artists Exhibition)，以展示布碌崙藝術家無與倫比的才華。

據介紹，布碌崙藝術家展將於今年10月4日開幕，於明年1月26日落幕。展會期間，博物館大廳將重點關注過去五年(2019-24年)在布碌崙生活或工作的藝術家，在各種媒介上創作的藝術品。博物館呼籲所有布碌崙藝術家釋放創造力，為展會貢獻展品，努力成為布碌崙博物館歷史的一部分。

除了布碌崙藝術家展以外，200周年慶期間還將舉辦一個名為「First Saturdays」的月度特展，重新布置美國畫廊，並舉辦一個名為「Solid Gold」的沉浸式展覽。

博物館籲請布碌崙藝術家盡早動手申請參展，申請的截止時間為美國東部時間4月7日(周日)晚11時59分。

館方強調，本次展覽是公開徵集藝術品，不收取任何報名費。若有任何疑問，可發送電子郵件至[email protected]諮詢。

布碌崙博物館將於美國東部時間3月4日(周一)下午4時至5時，以及3月6日(周三)中午12時至1時，通過Zoom舉行兩場提交申請的信息發布會。

欲參展的藝術家，請登錄：https://brooklynmuseum.submittable.com/，了解更多信息和提交申請。

布碌崙 博物館 布魯克林

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