陳昱愷個展「海風」 記錄村落蛻變

陳昱愷個展「海風」將在456畫廊登場。(456畫廊提供)

美華藝術協會456畫廊宣布，本月23日至3月9日，展出藝術家陳昱愷的展覽「海風」，該項目關注了廈門的都市化，記錄了這座被宗教和變遷所包圍的島嶼正處於的中間狀態。

廈門是六個中國經濟特區之一，和台灣隔著一座海峽。當政策落下時，這個不大的漁村港口的經濟一下子飛黃騰達。面向台灣的思明區早已是較成熟的城區，而靠內陸的湖里區則發展較慢，至今仍有許多從古至今形成的村落。然而，隨著都市化進程的加快，這些村落正逐漸消失。

陳昱愷所出生、長大的村落就是這其中之一。他透過攝影的形式，記錄了他所成長的地方，以及他身邊同樣居住在這些社區的人，展現城市化所帶來的關於文化、居所等的遷徙。他的圖像描繪了他所前往的多個村落，以及其中或被遺棄或被保留的事物。

陳昱愷至今仍會定期回到還未消失的村落進行記錄，雖然這些攝影影像是這些場景所存在的證據，許多被拍攝的地方現在已經完全消失。因此，影像聚合在一起也再現了以前居民的集體記憶。

陳昱愷是一名以鏡頭語言為主要媒介的藝術家，他出生於中國廈門，目前居住在紐約布碌崙 (布魯克林 )。他的作品主要探討了酷兒身分、文化流通、城市化和全球化等主題。

456畫廊的地址為百老匯 大道456號三樓，開放時間為每周一至周五的下午1時至5時。