紐約市引進封閉路邊垃圾箱

紐約市引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱。(市長辦公室提供)

為改善紐約市 鼠患和衛生狀況，市長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，將效仿亞洲和歐洲城市，引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱，將以上西城為試點推行，若有效將擴展至全市各社區。

近100多年來，紐約市垃圾回收方式一直是將垃圾扔進回收車後部，街頭垃圾箱也是敞開的設計，為惡臭、鼠患、害蟲滋生創造了「溫床」。紐約市此次引進封閉式垃圾箱，同全美各地的設計不同，新垃圾箱容量巨大，封閉性也更強，適合紐約市密集的街道和人流需求，在亞洲多國、歐洲的西班牙、南美洲阿根廷布宜諾斯艾利斯等使用多年，被證實對改善市容市貌有明顯作用。

亞當斯表示，新垃圾箱和配套的新垃圾車已在全市十個住宅區和14所公校進行試點，證明鼠患投訴較去年同期下降了68%。從即日起至2025年春季，曼哈頓第九社區委員會將全部安裝完畢，把傳統的開放式垃圾箱拆除。

此外，市府也將對全市其他區域重新規畫，確保新型垃圾箱和垃圾車的入駐，不會影響當地現有的停車位。市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)起初預計，全市可能因為放置新垃圾容器而導致15萬停車位消失，目前，最新的估算結果是，可能消失的停車位在4萬4000個至6萬8000個之間。

市清潔局也在此前宣布，對全市商用垃圾系統進行全面改革。此前，辦公大樓和餐館的商業垃圾與民用住宅的處理方式不同，大部分是由私人運輸公司運走，因而廣受批評。新改革將全市分為20個區，每區有三家運輸公司可供商家選擇。新政策的首批試點將在今年秋天由皇后區 啟動。