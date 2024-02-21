我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

紐約市引進封閉路邊垃圾箱

記者張心／紐約報導
紐約市引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱。(市長辦公室提供)
紐約市引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱。(市長辦公室提供)

為改善紐約市鼠患和衛生狀況，市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，將效仿亞洲和歐洲城市，引進新型側卸垃圾車和封閉式路邊垃圾箱，將以上西城為試點推行，若有效將擴展至全市各社區。

近100多年來，紐約市垃圾回收方式一直是將垃圾扔進回收車後部，街頭垃圾箱也是敞開的設計，為惡臭、鼠患、害蟲滋生創造了「溫床」。紐約市此次引進封閉式垃圾箱，同全美各地的設計不同，新垃圾箱容量巨大，封閉性也更強，適合紐約市密集的街道和人流需求，在亞洲多國、歐洲的西班牙、南美洲阿根廷布宜諾斯艾利斯等使用多年，被證實對改善市容市貌有明顯作用。

亞當斯表示，新垃圾箱和配套的新垃圾車已在全市十個住宅區和14所公校進行試點，證明鼠患投訴較去年同期下降了68%。從即日起至2025年春季，曼哈頓第九社區委員會將全部安裝完畢，把傳統的開放式垃圾箱拆除。

此外，市府也將對全市其他區域重新規畫，確保新型垃圾箱和垃圾車的入駐，不會影響當地現有的停車位。市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)起初預計，全市可能因為放置新垃圾容器而導致15萬停車位消失，目前，最新的估算結果是，可能消失的停車位在4萬4000個至6萬8000個之間。

市清潔局也在此前宣布，對全市商用垃圾系統進行全面改革。此前，辦公大樓和餐館的商業垃圾與民用住宅的處理方式不同，大部分是由私人運輸公司運走，因而廣受批評。新改革將全市分為20個區，每區有三家運輸公司可供商家選擇。新政策的首批試點將在今年秋天由皇后區啟動。

紐約市 亞當斯 皇后區

上一則

「紐約關懷」圓桌會議 分享新里程碑

下一則

數位公平維修法 紐約產銷超過10元就適用

延伸閱讀

推動女性平等 紐約市府42項新計畫耗資4000萬

推動女性平等 紐約市府42項新計畫耗資4000萬
可負擔住房新樓 外來中籤率增

可負擔住房新樓 外來中籤率增
華埠建牌樓需籌款 社區有異議

華埠建牌樓需籌款 社區有異議
市長探英雄警探劉文健父母

市長探英雄警探劉文健父母

熱門新聞

布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

地鐵大提琴手 紐約先驅廣場表演遭襲

2024-02-16 12:47

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元