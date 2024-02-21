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數位公平維修法 紐約產銷超過10元就適用

記者許君達／紐約報導
新上路的「數位公平維修法」，讓民眾修理電子產品的成本大大降低。(本報檔案照)
新上路的「數位公平維修法」，讓民眾修理電子產品的成本大大降低。(本報檔案照)

紐約州的「數位公平維修法」(New York State Digital Fair Repair Act)去年12月28日開始生效。該法要求包括手機和平板電腦等電子產品的廠商不得在紐約州境內壟斷某些關鍵工具、零件或文件，消費者或者獨立業者能夠以平價獲取維修設備所需的必要部件，使修理成本大大降低。

在「數位公平維修法」生效月餘後，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布消費者提示，介紹了該法的適用範圍，並告知紐約居民可舉報廠商繼續壟斷的違法行為。

根據「數位公平維修法」的規定，數位電子產品的原始設備製造商(OEM)需要向獨立的維修服務商和消費者提供診斷和維修信息，並且必須以「公平合理的條件」提供一些程序的原始文件和維修工具。至於對「公平合理的條件」的定義，文件應免費提供，而工具的售價須與廠商提供給其直營店面或特許服務商出貨的價格相同。

該法的適用範圍包括所有2023年7月1日之後在紐約州製造或銷售的、價值超過10元、依靠數位電子設備運行的產品，包括手機、電腦、平板電腦、照相機、電視機等日常設備和家用電器。不過一些大型設備，包括汽車、醫療設備、農場設備、建築設備、電動工具和公共安全通信設備等不在其內。

詹樂霞表示，手機和電腦已成為很多人的生活必需品，但長期以來，一些公司憑藉其壟斷優勢迫使消費者支付過高的維修價格，新法則讓小商家和消費者自己能夠參與到公平競爭之中。

發起立法案的州參議員布雷斯林(Neil D. Breslin)和州眾議員法伊(Patricia Fahy)則提到，立法的初衷除了提供公平的商業競爭環境，也是為了減少電子垃圾的產生，讓消費者能更有效地利用他們手中的設備、減少更換頻率。法伊還表示，紐約的立法在全美引領了潮流，使包括加州明州在內的其他多個州也跟進了相關的立法。

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