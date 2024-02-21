前華裔警察陳學理 參選17區州參議員
華裔前美國海軍陸戰隊隊員和紐約警察局退休警佐(Sergeant)陳學理，20日在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行記者會，宣布代表共和黨和保守黨參選第17區州參議員。州眾議員鄭永佳和布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、布碌崙共和黨主席和保守黨主席，以及眾多陳學理的支持者參加了這次記者會。
陳學理自我介紹，他是出生在香港的台山人，11歲時移民美國，曾在美國海軍陸戰隊當兵六年，退伍後成為紐約市警察局警員。他當過便衣警察，在市警66分局工作過三年，後來又到布碌崙南區勤務指揮中心的鑒證科工作，從事收集和鑒別證物的工作 。陳學理一共當了27年警察，2020年從警察局退休，後來在第17公立小學(P.S.17)擔任家長委員會主席一職。
紐約現在已經不再安全，陳學理說，保釋法改革難辭其咎，他呼籲廢除「親犯罪」的改革；他還呼籲努力結束紐約市州的非法移民危機狀態；消除偏見，恢復紐約州教育系統的公平性；改革紐約州的財產稅制度。陳學理說，他與街頭犯罪鬥爭了27年，現在他要去州府奧伯尼為社區而戰，他要為小企業主和小職員發聲，幫助他們實現美國夢。
布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)在致辭中說，紐約必須變革，才能變得更安全和更美好，而要做到這一點，就必須給陳學理投票，選他當17區的州參議員。保守黨布碌崙委員會主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)發言說，陳學理能推動教育系統的改變，使之更加公平。她呼籲大家支持陳學理。
州眾議員鄭永佳說，作為當選州眾議員，他會全力支持陳學理當選；州眾議員布魯克-克拉斯尼表示，紐約市屬於陳學理這樣的建設者，一定要把紐約市奪回來。競選州參議員不是易事，但他獲得的支持是巨大的。
華裔英雄警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕、張偉棠、趙靖桉、麥德森、凌飛、王偉明、陳麗娜、梁華釗、梁仲禮、王一冰和戚本潔等華社人士參加了這次記者會。
第17區現任州參議員是曲怡文，到目前為止，共和黨方面已經有李子清和陳學理兩人宣布參加今年的州參議員選舉。
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