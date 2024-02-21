前華裔警察陳學理 參選17區州參議員

陳學理20日宣布代表共和黨和保守黨參選第17區州參議員。(記者胡聲橋／攝影)

華裔前美國海軍陸戰隊隊員和紐約警察局退休警佐(Sergeant)陳學理，20日在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行記者會，宣布代表共和黨和保守黨參選第17區州參議員 。州眾議員 鄭永佳和布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、布碌崙共和黨主席和保守黨主席，以及眾多陳學理的支持者參加了這次記者會。

陳學理自我介紹，他是出生在香港的台山人，11歲時移民美國，曾在美國海軍陸戰隊當兵六年，退伍後成為紐約市警察局警員。他當過便衣警察，在市警66分局工作過三年，後來又到布碌崙南區勤務指揮中心的鑒證科工作，從事收集和鑒別證物的工作 。陳學理一共當了27年警察，2020年從警察局退休，後來在第17公立小學(P.S.17)擔任家長委員會主席一職。

紐約現在已經不再安全，陳學理說，保釋法改革難辭其咎，他呼籲廢除「親犯罪」的改革；他還呼籲努力結束紐約市州的非法移民危機狀態；消除偏見，恢復紐約州教育系統的公平性；改革紐約州的財產稅制度。陳學理說，他與街頭犯罪鬥爭了27年，現在他要去州府奧伯尼為社區而戰，他要為小企業主和小職員發聲，幫助他們實現美國夢。

布碌崙共和黨主席巴薩米安(Richard Barsamian)在致辭中說，紐約必須變革，才能變得更安全和更美好，而要做到這一點，就必須給陳學理投票，選他當17區的州參議員。保守黨布碌崙委員會主席維拉-馬榮(Frances Vella-Marrone)發言說，陳學理能推動教育系統的改變，使之更加公平。她呼籲大家支持陳學理。

州眾議員鄭永佳說，作為當選州眾議員，他會全力支持陳學理當選；州眾議員布魯克-克拉斯尼表示，紐約市屬於陳學理這樣的建設者，一定要把紐約市奪回來。競選州參議員不是易事，但他獲得的支持是巨大的。

華裔英雄警探劉文健的父母劉偉棠和李秀燕、張偉棠、趙靖桉、麥德森、凌飛、王偉明、陳麗娜、梁華釗、梁仲禮、王一冰和戚本潔等華社人士參加了這次記者會。