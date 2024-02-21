班森賀男被假Uber客服電話詐騙2000多元

班森賀居民被假冒優步客服代表騙走2233元。圖為示意圖。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)班森賀是一個華人聚居區，這個區一直有居民成為各種詐騙案的受害者。近日，轄管該區的市警62分局接到報案，當地一名居民被冒充優步(Uber)公司客服人員的騙子，騙走超過2200元。

根據市警62分局的紀錄，居住在班森賀70街交14大道附近的一名男子於1月31日早上7時左右接到一通電話，對方自稱其是網約車優步公司的客服代表，聲稱要就一些問題向他做問卷調查。

男性受害者平日經常乘坐優步，因此非常耐心地回答這名假客服代表的問題。隨著交談的深入，騙子贏得了受害者的信任，受害者按照假客服代表的指示，在優步錢包中輸入了自己銀行金融卡的帳號和密碼。很快，受害者發現金融卡裡有2233元被人提走了，受害者才發現遭騙，向警方報案。

目前警方正在對這起詐騙案進行調查，但騙子至今尚未抓獲。警方再次提醒民眾，千萬不要相信陌生人打來的電話，要保護好自己的個人身分信息，千萬不要在電話裡透露社會保險卡號、駕照 號碼、銀行卡號和密碼、信用卡 帳號和出生日期等重要的個人信息。

警方提醒，現在有很多騙子利用人們的發財心理行騙，因此，當有人通過網路與居民結識，然後介紹輕易的發財之道時，居民一定要時時提高警惕，謹防受騙上當。