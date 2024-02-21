遭無故咬耳朵暴打 白男皇后廣場地鐵站濺血

地鐵上打鬥痕跡慘烈，許多民眾掏出手機拍照。(讀者提供)

紐約市 地鐵20日下午發生一起攻擊案，一輛開往皇后區法拉盛 方向的7號線地鐵上，一名男子突然無故攻擊旁邊的一名白人男乘客，並猛烈咬住對方的耳朵，將其暴打一頓，導致該名男乘客頭部和耳朵流出大量鮮血；警方趕到現場後，在地鐵上其他乘客的協助下將攻擊者逮捕，該事件也導致7號線地鐵短時暫停在皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)。

根據現場目擊者華人江女士，當天下午3時30分左右，搭乘該輛列車的她戴著耳機正在聽音樂，突然看到一群人往別的車廂跑，不知道發生什麼了，以為是有人開槍，接著她聽到很大聲的碰撞聲，周圍很多乘客開始拿手機拍照。

江女士回頭後，發現有一個男子將白男毆打在地，被打的白男「頭部和耳朵都是血、全身都是血」；江女士說，白男一直被打，期間並沒有還手，當地鐵到皇后廣場地鐵站時，很多乘客四處逃竄，大聲喊警察過來幫助。幸好遇到巡邏的警察聞聲趕來，並在地鐵上幾名乘客的協助下，將攻擊者制伏。

視頻錄像顯示，白人男子被打之後一直反覆說：「我不知道為什麼打我，沒有任何原因。」鮮血染濕白人男子的衣服，地鐵的地面和座椅上鮮血淋淋，另外還有許多乘客的衣服和包都丟在地上，淩亂不堪。