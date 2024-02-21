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下城Gucci 白日遭3槍匪搶5.1萬元

記者劉梓祁╱紐約報導
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)

曼哈頓下城雀兒喜(Chelsea)肉品加工區(Meatpacking District)19日發生日間持槍搶劫案，一間古馳(Gucci)專賣店被三名劫匪搶走價值5萬1000元的包。

據市警(NYPD)消息，在當日下午約12時10分前後，有三名嫌犯攜帶武器進入肉品加工區西14街靠近第九大道的古馳專賣店內，在進行了長達數分鐘的搶劫後，駕車迅速逃離現場，目前仍未被抓獲。

警方表示，劫匪為兩名男子和一名女子，前者犯案時使用頭套遮蓋面部，並向店員展示手槍、勒令其躺在地面，隨後搶走多個貨架上的商品，多為錢包、跨包、手提包和行李箱。幾人最後被目擊發現駕駛本田(Honda)汽車，沿14街向西逃竄。

案件發生後，該店在當日餘下時間曾暫停營業，並有大量警員入內調查，但其已在次日重新開門。市警初步統計顯示，該店共被劫走的包，價值約5萬1000元。一個月前，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布成立「快閃搶劫執法小組」(Smash and Grab Enforcement Unit)，目的為「打擊零售盜竊行為」和「營造安心營商環境」。

市警公布監控片段顯示，三名嫌犯中的女性最先入店查看，隨後兩名同夥在她離開後持槍入內，並快速將多個商品裝進一個棕色麻袋內，以及手拖至少兩個行李箱。犯案後，三人迅速坐上停靠在路旁的黑色休旅車，通過林肯隧道(Lincoln Tunnel)往新州方向駛去。

儘管本次搶劫沒有人員受傷，但再度加劇了市內零售業者對偷搶事件的擔憂。在一年前遭遇歹徒持槍搶劫的珠寶店主陳伊娃(Eva Chen)亦用「誇張」和「離譜」形容此案，表示當前針對沿街商家的犯罪行為愈發普遍，犯罪分子也早已不滿足於超市等場所，開始向作案目標投向奢侈品店等商家。

她還說，古馳等同類商家幾乎難以防範搶劫，因其無法如珠寶店般增加電子鎖，否則會影響日常運營，而同時還須面對槍枝管制、移民浪潮和執法力度等方面產生的問題。曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)旁一位不願具名的珠寶業者也說，如今的盜竊情況比以往任何時候都要嚴重。

下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
下城古馳專賣店光天化日遭遇持槍搶劫。(市警提供)
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曼哈頓 華埠 本田

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