布碌崙第一支職業女足隊 8月首出賽

布碌崙第一支職業女子足球隊8月亮相。(USL Super League推特)

布碌崙 (布魯克林)將在今年夏天迎來第一支職業女子足球 隊，這支女子足球隊的主場將建在康尼島(Coney Island)的瑪摩利公園(Maimonides Park)，首場比賽預計將於今年8月開始。

這支新組建的布碌崙女子足球隊將參加美國女子職業足球超級聯賽(USL Super League Division 1)，這是美國最高級別的女子職業足球聯賽。布碌崙足球俱樂部(Brooklyn Football Club)執行長曼斯菲爾德(Max Mansfield)說，他們很高興能將頂級的女子職業足球運動員帶到紐約市 ，為球迷帶來精采的比賽。

曼斯菲爾德說，他希望通過碰撞和交流，能將布碌崙隊女子足球運動員的水平提升到一個新的水平，使她們將來能參加最高級別的比賽。

布碌崙足球俱樂部還表示，他們還將組建一支男子職業足球隊，但這要到2025年才能成為現實。布碌崙足球俱樂部是布碌崙唯一一家職業足球俱樂部，它也是一個草根組織，旨在將體育運動作為載體，發展社會公益事業。

美國女子職業足球聯賽(USL)由美國各地的50多支足球隊組成，是發展非常迅速的職業足球聯賽。