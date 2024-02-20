新州電單車擬註冊投保 業界反對 華社歡迎

新州擬立法讓電單車註冊投保，紐約華社普遍歡迎。(本報檔案照)

新澤西州 幾名州議員草擬了一項提案，要求低速電單車和滑板車車主像汽車一樣註冊和投保。該提案近日在州參議會的交通委員會進行討論，雖然它在電單車業界和保險 業界招致了不少反對意見，但被電單車安全問題所困的紐約華社，卻普遍歡迎這一建議。

新州 參議員斯庫塔里(Nick Scutari)和戈帕爾(Vin Gopal)共同提出了這項法案，要求電單車和滑板車車主在州機動車輛委員會(MVC)註冊，並提供責任保險、行人人身傷害保險和無保險駕駛保險的證明。

經營CitiBike項目的Lyft公司和單車倡導者團體都表示，該法案將成為一個障礙，尤其對於使用電單車代替汽車出行的低收入和弱勢群體而言，將造成不小的衝擊。兩名保險業代表表示，新州還沒有針對電單車的保險，要制定一項保險計畫並通過州銀行和保險部門的監管程序需要數年時間。

經濟承受能力是一個令人擔憂的問題。和電單車最相似的就是摩托車，而摩托車的註冊費和保費加起來已經是一筆不小的數字。許多外賣郎使用電單車送餐送貨，運輸成本的上升意味著外賣郎本已微薄的利潤將進一步減少。

不過，近幾年來一直被電單車和滑板車使用的鋰電池引起的火災和安全問題所困的紐約華社，卻普通歡迎進一步監管電單車和滑板車。

華人聯合會理事長黃啟旺表示，嚴格監管電單車是好事，現在電單車引發的交通事故和火災，就是監管不夠造成的。要求電單車註冊並投保，會有效提升其安全性。外賣郎要賺錢，也必須將註冊和投保計入成本。

布碌崙(布魯克林)海灣公園大道華商會會長李志波也對此表示歡迎，他說，只有註冊車輛，才能有效管理車輛。投保看起來麻煩，但如果像汽車那樣委託有資質的地方進行檢測，也是實際與可行的，與此同時，為電單車投保會強制車主使用優質電池，從而減少火災。

紐約親子互助會負責人黃妮可說，要求註冊和投保是向正確的方向邁出了很大一步，雖然問題很複雜，實施起來有難度，但必然會帶來收益。