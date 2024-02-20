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皇后區小班制惹議 第26學區委員會決議修改

記者高雲兒／紐約報導
紐約市皇后區第26學區的家長，近日再次提出對小班制度的擔憂。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的教育討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約市皇后區第26學區的家長，近日再次提出對小班制度的擔憂。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的教育討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市皇后區第26學區的家長，近日再次提出對小班制度的擔憂，他們擔心為了遵守該法律，孩子們無法就讀附近的學區；因此，該學區委員會通過了一項決議案，提出對小班制的實行進行部分修改。

小班制法案在去年秋天開始分階段實施，並計畫在五年內全市推行，而如果紐約市屆時未能遵守這一法案，可能會失去部分州級撥款。皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)最近直批小班制不合理，「如果為了遵守班級規模法律而設置入學人數上限，那麼孩子們該去哪裡上學呢？孩子們無法入讀他們的鄰近學校，這有點瘋狂。」

他表示，近日來，皇后區第26學區委員會已經就此問題通過了一項決議，決議中說，「既然紐約市公校系統已確定第26學區是紐約市最擁擠的學區，而規定要在五年時間全面推行小班制的州法律，可能會對該學區造成不可接受的受害，影響第26學區家庭的選擇」。

該決議還指出，小班制的實行缺乏新的資金支持，可能迫使市府削減部分受歡迎的教育計畫，比如「夏季崛起」(Summer Rising)、社工和雙語服務等等孩子們迫切需要的項目。

決議繼而提出對小班制實行方法的修改，包括：首先在小學實行小班制，然後延展到初中和高中；其次，優先在貧困且成績最差的學區實施，同時禁止任何阻撓孩子就近入學的政策；最後，在決定豁免任何課程時，要讓家長有更大的發言權。

小班制的法案支持者，州參議員劉醇逸說，他理解家長的擔憂，造成當下局面的原因在於市教育局未能妥善計畫，「皇后區第26學區擁有一部分全市最擁擠的學校和教室，但紐約市教育局未能明確解釋如何增加更多教室的計畫，以緩解擁擠問題，讓家長擔憂」。

他說，市長和市教育總監班克斯(David Banks)本可以在過去的兩年，制定一個周到的計畫來緩解問題，但卻沒這樣做，「如果政府需要任何幫助，他們可以說出來，但不要想著實行小班制的責任會自動消失」。

學區 紐約市 皇后區

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