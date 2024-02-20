全球第3大晶圓代工廠 格芯紐約擴建投資逾百億

全球第三大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)宣布將在紐約州投資116億元擴大生產基地。(路透)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)19日宣布，全球第三大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)將在未來十年投資 超過116億元，擴建其在紐約州馬爾他(Malta)的晶片 製造基地，用於製造目前在美國國產化率有限的高端晶片，這項擴張計畫將為紐約州帶來超過1500個工作崗位。

根據計畫，格芯將在馬爾他的現有園區範圍，增建一座占地35萬8000平方呎的工廠，使產能擴大兩倍。這項擴張計畫將為紐約州帶來超過1500個工作崗位，以及更多的間接就業機會。

根據報導，格芯的擴建計畫得到了由聯邦晶片法案(Chips Act)所要求提供的15億元補助和16億元貸款，除擴建紐約州馬爾他廠區外，還將升級佛蒙特州伯靈頓(Burlington)的另一家工廠。

目前，格芯為美國提供市場所需的60%晶片，產品使用範圍包括汽車製造、移動數位設備、數據中心、國防及航空航天基礎設施等行業。位於馬爾他的格芯生產基地每年能產出40萬片晶圓。在20年內，格芯為紐約州帶來了150億元的投資、雇用了超過2500名員工。

新的擴建工程計畫2025年開工，預計在2032年完工後，每年可為紐約州增加11億元的國內生產總值(GDP)以及5000萬元的財政收入。

聯邦商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)介紹，格芯擴建完成後，將可為包括通用汽車(GMC)在內的美國汽車製造商提供穩定的國產晶片，以確保疫情期間因晶片供貨短缺而導致的汽車工廠停產不會再次發生。

紐約州近年來大力發展半導體產業。2022年，紐約州「綠色晶片」法案(Green CHIPS)生效，旨在大力促進相關綠色產業的落戶，州府介紹，半導體既是一門對環境友好的綠色產業，對美國來說也是保證經濟增長、國家安全和全球競爭力的關鍵領域。

目前，紐約州已有156家半導體廠商和他們的供應鏈業者，提供了3萬4000個高薪的工作崗位，而全球半導體行業巨頭，包括AMD、美光(Micron)等，都計畫在紐約州增加重大投資項目以開拓或擴大業務。就在格芯的百億元投資項目公布前不久，州長霍楚還宣布了另一項價值100億元的半導體光刻中心項目即將落戶州府奧伯尼地區的消息。