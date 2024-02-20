推動女性平等 紐約市府42項新計畫耗資4000萬

紐約市府25日宣布，投資4000萬元助力解決女性不平等。(市府提供)

紐約市 府宣布，投資4000萬元助力解決女性不平等，推出42項新計畫，從健康護理、職業發展、穩定住房等多方面改善女性生活。

市長亞當斯 (Eric Adams)攜手多位女性副市長，推出「紐約市女性前進：性別平等行動計畫」(Women Forward NYC: An Action Plan for Gender Equity)，旨在使紐約市成為全美最支持女性的城市，不僅致力於對接女性到高薪工作，也提供全面的住房服務和健康照護。

市府表示，全美各地的女性仍然面臨系統性的性別不平等。紐約州女性的工資只有男性的86%，非洲裔女性僅為64%、西語裔女性為57%。疫情期間，紐約市有25萬名有孩子的女性，因為難以從外界獲得優質的兒童照護服務，而不得不選擇離職或降職。此外，紐約市75%的女性在日常通勤中，報告曾遭受性騷擾。

「紐約市女性前進：性別平等行動計畫」總資金超過4300萬元，從經濟、住房、健康、公共安全等方面，給女性提供更多的幫助。該計畫將建立獲得高薪、高需求崗位的求職渠道，以幫助女性提升經濟實力和財務資源，為少數族裔女性、年輕女性提供完備的職業輔導。

該計畫也將解決性健康、慢性病、生殖健康等問題，減少少數族裔女性的病發率和死亡率，提供更多全面、可負擔的醫療救治途徑；加強心理健康教育和外展活動，為產前和產後孕婦啟動全新的心理諮詢支持；並提供額外資金運營墮胎 熱線和藥物墮胎服務。

此外，新計畫將減少針對女性、性少數女性、少數族裔女性的暴力行為；擴大預防家庭暴力和基於性別的暴力干預措施；為低收入家庭女性提供持續的服務，確保家暴倖存者獲得個人安全保障，重返社區生活，並啟動市警局和年輕女性民眾間的「Girl Talk」計畫，幫助女性提升自我保護意識。

「我們不認為僅靠這40項計畫、4000多萬元就能完全消除性別差距。但是如今我們行動起來，肯定會在不久的將來，看到女性在薪酬、住房、健康上的待遇進步。」亞當斯說。