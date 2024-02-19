國會重畫選區新地圖 眾院領袖不滿

作為眾議院中排名最高的民主黨人，傑佛瑞斯對紐約州民主黨政治的影響力不容小覷。(路透)

紐約州 獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)近日投票通過了新的國會選區地圖，新地圖與現有地圖基本保持一致，僅有少數上州選區有微小變動，目前已呈送州議會審閱。國會民主黨 領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)發表聲明，稱該地圖有利於共和黨 ，存在違憲之嫌。

新地圖中，紐約市的大部分地區基本保持不變，包括在史泰登島和南布碌崙(布魯克林)之間黨派來回爭奪的第11國會選區。在皇后區的調整中，歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)奪回了傑克遜高地(Jackson Heights)的部分地區，而花旗球場(Citi Field)和南可樂娜(Corona)則被畫入了孟昭文的選區。

傑佛瑞斯發表聲明批評了該地圖。他指責新地圖「忽視或加劇部分地區地圖繪製存在的問題，包括上哈德遜河谷(Upper Hudson Valley)」。他甚至表示這張地圖存在違憲之嫌，有利於共和黨眾議員莫利納諾(Marc Molinaro)。

傑佛瑞斯不直接參與選區重畫，但他正在領導紐約州的民主黨勢力，在眾議院贏回多個席位。作為眾議院中排名最高的民主黨人，他對紐約州民主黨政治的影響力不容小覷，尤其是在與國會有關的問題上。因此他的聲明給州議會帶來了不小壓力。他們很有可能否決這份地圖並重新繪製。

州議會需要超過三分之二的多數票來批准新地圖。如果未通過，州議會將重新繪製並投票，並在27日請願開始前確定最終的選區畫分。