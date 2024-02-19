無證移民襲警案 聯邦譴責市府拒調查

上月底，有數名無證客在時報廣場附近毆打兩名警員。(市警提供)

紐約市 內無證移民 襲警或犯罪案件頻繁發生，其中時報廣場多名無證客 襲警一案引發廣泛關注，警方則多次譴責司法系統作用有限；儘管如此，聯邦官員也認為，市內過於激進的法律阻礙了警方與移民官員合作，在一定程度上導致了移民嫌犯繼續逍遙法外。

聯邦移民兼海關執法局(ICE)紐約地區主任傑尼洛(Kenneth Genalo)表示，紐約市的「左傾法律」禁止了執法部門與聯邦移民官員合作，導致市府無法遵守「拘留令」制度，其要求當非公民因刑事指控被逮捕時，地方執法部門須通知聯邦政府。

傑尼洛強調，每周都有數百人在城市各處被逮捕，但每當聯邦希望提供幫助時，則發現由於市府政策和州法律，市警和移民執法局之間已不再有合作，因此「無法確定哪些人是最暴力的嫌犯」。

史泰登島國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也表示，希望市長亞當斯(Eric Adams)和市議會修改當前法律和政策，以便加速將被控犯罪的移民驅逐出境。

在上月底，有六名無證客在時報廣場附近毆打兩名警員，其中五人因襲擊罪和阻礙政府行政管理罪被起訴，並被無須保釋金釋放。傑尼洛說，由於現行法律的阻礙，聯邦不得不只能通過媒體報導了解市內有關移民犯罪的事件進展。

2014年，時任市長白思豪(Bill de Blasio)簽署法律，禁止市警在尋求將犯罪移民驅逐出境時與聯邦移民官員合作。隨後，在2018年，他通過發布新城市指南和警局協議，進一步加強了市內執法機構和移民執法局的合作限制。

傑尼洛還說，當局曾在雷克島(Riker's Island)設點辦公，但前任政府將該單位移除，至今仍未恢復。他還說，保釋法改革亦對辦案增加難度，移民官員時常需要大量時間去追蹤被捕的無證客。

據瑪麗奧表示，在過去的財政年度中，聯邦共發出109個針對危險人物的拘留請求，但在紐約市沒有一個請求被批准。在之前的財政年度，共有157個拘留請求發出，同樣未有一個在紐約市被批准。