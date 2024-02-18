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紐約機場去年客運量創新高 多出疫情前3%

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市機場2023年吞吐量創新高，比疫情前還高3%。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市機場2023年吞吐量創新高，比疫情前還高3%。(記者范航瑜╱攝影)

疫情影響的紐約各大機場終於在2023年迎來了轉機，客運量激增甚至超越了疫情前水平。紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)近日表示，紐約都會區的三大機場，在2023年都創下了歷史新高客運量。

根據機構的初步估計，紐約甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和新澤西州紐瓦克機場(Newark Airport)去年的總客運量達到了1億4400萬人次，比2019年的1億4000萬旅客高出3%。

三座機場中各自的旅客數量去年均有所增長。紐瓦克機場4910萬人次的客運量比2019年紀錄增加了6%，增速位居三大機場之首。拉瓜迪亞機場也表現出色，客運量達到3250萬人次，較2019年紀錄增加4%。甘迺迪機場則以6250萬旅客的數量基本與2019年持平。但在旅行高峰期的12月，甘迺迪機場的旅客數較2019年同期增加3%。

航港局執行長科頓(Rick Cotton)對此表示，航空旅行的需求不僅恢復到了疫情前的水平，甚至超越了原先的需求量。

旅客人數的大幅增長部分得益於機場舊航廈的重建工程，例如經過多年建設於2020年開放的拉瓜迪亞機場B航廈。紐瓦克機場A航廈剛於去年1月建成，一年內的客運量就比舊航廈多出了500萬人次。

港務局長歐圖爾(Kevin O'Toole)在一份聲明中表示，當局投入300億元重建機場，如今成果已經顯現，「這些數字展示了我們致力於推進機場現代化的雄心壯志」；目前，紐瓦克機場B航廈與新的機場快線(AirTrain)也正在興建中。

全國範圍內，2023年的航空旅行量也顯著增加。據位於維吉尼亞州的航空數據公司Airlines Reporting Corp.報告顯示，全美旅客出行次數去年增加了9%，達到近2億6900萬次。其中，國內旅行增長了5%，而國際旅行更是增加了15%。

紐瓦克機場 疫情 新澤西州

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