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地鐵站安裝電梯 需更多資金支持

記者范航瑜╱紐約報導
本年度共有41個無障礙設施建設項目正在進行中，13個預計今年完成。圖為Q線86街地鐵站的電梯。(記者范航瑜╱攝影)
本年度共有41個無障礙設施建設項目正在進行中，13個預計今年完成。圖為Q線86街地鐵站的電梯。(記者范航瑜╱攝影)

紐約大學魯丁運輸研究中心(NYU Rudin Center for Transportation)日前公布報告，大都會運輸署MTA正在為紐約地鐵系統增建更多電梯和無障礙坡道。本年度共有41個無障礙設施建設項目正在進行中，13個預計今年完成，但如果想要進一步推進公共交通無障礙化，MTA將需要更多資金。

2023年，MTA在八個地鐵站安裝了電梯。自2020年以來，MTA平均每年在6.5個車站安裝了電梯和進行其他設施改造，比前五年平均每年不到三個車站有所增加。

MTA無障礙長阿羅約(Quemuel Arroyo)表示，目前有41個無障礙設施項目正在進行中，其中有13個項目預計今年完成。長期來看，阿羅約表示，他的目標是讓任何一名乘客在至多兩站之內都能找到電梯。上月19日，皇后區洛克威地區的A列車的海灘-67街車站(Beach 67th St.)，才正式開通了電梯。

MTA曾於2022年承諾，為全市472個地鐵站中的95%安裝無障礙設施。目前，只有30%的車站實現了無障礙化。大部分配備電梯的車站仍位於曼哈頓。曼哈頓40%的車站可以完全或部分不使用樓梯。在皇后區，只有29%的地鐵站配有電梯、自動扶梯或坡道。布碌崙(布魯克林)和布朗士名列最後，只有24%的車站有無障礙設施。

無障礙設施的推動需要多項資金共同支持。其中，MTA計畫由堵車費提供部分資金。MTA希望在徵收堵車費後，每年可進帳10億，用於支持其他項目。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)則對長期資金表示擔憂，主要因為「與新澤西州有關的堵車費鬧劇」，MTA目前計畫最快在6月中開徵堵車費；此前，利博曾公開表示，他希望收費從5月就開始，但由新澤西州長墨菲(Phil Murphy)去年發起的聯邦訴訟，成為收費進程的最大阻礙，只能將時間後移。

MTA 地鐵站 堵車費

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