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參選州眾議員 華醫王紹權:首重社區治安

記者邢易霖╱紐約報導
社區民代及各界人士到場支持王紹權參選。(記者邢易霖╱攝影)
社區民代及各界人士到場支持王紹權參選。(記者邢易霖╱攝影)

共和黨華裔醫生王紹權(Philip Shaw Chuan Wang)17日在皇后區法拉盛，宣布競選啟動儀式，參選第40選區州眾議員，挑戰現任州眾議員金兌錫(Ron Kim)；他的政綱包括強化社區治安、重新評估無現金保釋法，打擊吸毒與盜竊犯罪，優化交通布局，並堅守特殊高中考試制度，同時關注老年人福利與無證移民問題等。

這是王紹權首次涉足政壇，競選啟動儀式上，得到眾多社區民代、華裔商界人士到場支持；王紹權作為第一代移民，以其生活經驗，強調社區治安為首要任務，提議加強與執法部門和社區團體的合作，構建安全網絡平台，實時更新犯罪數據，增強居民安全感。

他認為需嚴管社區內吸毒問題，保護後代免受影響。其次，他認為當前的無現金保釋法，未能有效保護公民，放縱犯罪者增加社區風險，主張修法以加強社區保護。此外，他還強調支持特殊高中考試制度、反對用納稅人資金支持無證移民，提倡將這些資金用於教育、小型企業和交通改善。對於老齡社區問題，他承諾提供更好的雙語服務，幫助老齡群體融入主流社會。

王紹權14歲時移民來美，作為一名在法拉盛行醫多年的脊椎神經科醫生，除了醫療服務外，亦積極投身社會活動，擔任紐約台灣商會副會長及紐約百人精英協會創始人。他畢業於紐約市立大學(CUNY)勃魯克學院(Baruch College)，獲康州橋港大學(University of Bridgeport College of Chiropractic)脊髓神經學博士及營養學碩士，為法拉盛和北皇后區社區提供服務已逾23年。

目前宣布參選第40選區州眾議員，還有民主黨陳熠、尹導等人。王紹權目前已開始籌款，並在2月底開始收集連署簽名。他期望得到更多民眾的支持，共同為法拉盛地區帶來所需的變革和進步。

法拉盛 移民 眾議員

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