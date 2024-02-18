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Q線二期工程擬3月啟動 MTA面對壓力削減成本

記者范航瑜╱紐約報導
東125街地鐵站將位於現有的萊辛頓大道車站下方。MTA預計該站每天將吸引6萬5000名乘客，成為紐約市最繁忙的地鐵站之一。(取自MTA官網)
東125街地鐵站將位於現有的萊辛頓大道車站下方。MTA預計該站每天將吸引6萬5000名乘客，成為紐約市最繁忙的地鐵站之一。(取自MTA官網)

大都會運輸署(MTA)計畫於3月展開第二大道Q線地鐵的二期工程，將現有的96街地鐵站延伸至125街。先前公布的77億元工程成本曾引起質疑和反對聲浪。面臨輿論壓力，MTA表示，將通過利用現有隧道、改變挖掘技術以及縮小車站規模等方式來節省成本。

第二大道地鐵擴建工程長達1.5哩，設有三個新車站：東106街、東116街和地下110呎的東125街。東125街地鐵站將位於現有的萊辛頓大道(Lexington Avenue)車站下方，可連接4、5、6線地鐵。MTA預計該站每天將吸引6萬5000名乘客，成為紐約市最繁忙的地鐵站之一。

為節省成本，MTA計畫利用現有的東哈林(East Harlem)地下隧道。該隧道位於110街至120街之間，於上世紀70年代建成，但最終在城市財政危機中閒置。同時，96街至106街之間已有輔道可供列車停留，大大節省了資金和時間。

對於105街到110街的部分，MTA計畫使用「切割與覆蓋」(Cut and Cover)方法建造地鐵隧道。這種技術將先將公路切割打開，然後挖掘隧道，最後重新建造上方的道路。這種方法在紐約市的地鐵建設中常被使用，MTA表示這比直接在地下挖掘隧道更為經濟。然而，這種建造方法也意味著將需要拆除東哈林五個街區的道路。

MTA還表示，正在考慮縮小原有計畫中的新車站；根據「紐約郵報」調查，二期工程的新車站站台長度是Q列車所需的兩倍，且比其他主要城市使用的相似設計費用更高。

MTA將二期工程的一再延遲歸咎於「即將實行的堵車費的不確定性」。聯邦政府將為此項目提供34億元資助，其餘資金將由州政府提供。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示：「這一里程碑將為這一變革性項目的下一階段奠定基礎。東哈林數十年來一直期盼著地鐵，我們致力於完成這項工作。」此外，霍楚也支持將Q線進一步向西擴展至125街哥倫比亞大學附近。

地鐵站 MTA 紐約市

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