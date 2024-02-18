可負擔住房新樓 外來中籤率增

未來紐約市新建可負擔住房中，保留給同社區申請者的比率將從50%降至20%，外社區申請者的申請中籤率料將增加。(市長辦公室提供)

紐約市 規定，新建的可負擔住房須將一定比例住房保留給居住在同郵遞區號內的申請者，但反對者稱這一規定涉嫌種族隔離並訴諸法庭；市府日前在法庭達成和解，未來新建可負擔住房中保留的比例從50%降至20%，外社區申請者的申請中籤率料將增加。

紐約市允許符合一定收入標準的市民申請可負擔住房，因為申請人數眾多，只能通過抽籤決定，而且需要排隊很長時間。在前市長彭博(Mike Bloomberg)治下，新建可負擔住房中必須保留50%的住宅，給建築所在郵遞區號內的民眾申請。

但這一規定2015年遭到民權組織「反歧視 中心」(Anti-Discrimination Center)的訴訟，認為這種優先考慮同社區的可負擔分配方式助長了種族隔離，違反聯邦公平住宅相關法規。原告認為，這種規定限制了外社區民眾希望搬離該社區的選擇，阻礙了社區內部的族裔構成變化。

根據「反歧視中心」的研究，每一套可負擔住宅平均吸引430份申請，其中85%都來自於可負擔住房所在郵遞區號之外的民眾。該案去年5月被法庭批准進入審理階段，促使亞當斯 政府同意舉行和解談判。

根據和解結果，紐約市須將新建可負擔住房同社區留存住宅比率從50%降至20%，到2029年再進一步降至15%，其餘全部供居住在郵遞區號外的民眾申請。

該中心執行總監古里安(Craig Gurian)表示，該案和解代表著巨大勝利，意味著所有市民無論住在哪裡、想搬到哪裡，都有更公平的機會申請可負擔住房。亞當斯則表示，修改這一規定可能是把雙刃劍，一方面可能會導致更多人申請，另一方面的確可以緩解紐約市社區種族隔離的問題，實現真正的多元化。