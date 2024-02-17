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曼哈頓華策會人瑞中心聯歡 中式婚禮吸睛

記者劉梓祁／紐約報導
華策會人瑞中心舉辦春節暨情人節聯歡會。(記者劉梓祁／攝影)
華策會人瑞中心舉辦春節暨情人節聯歡會。(記者劉梓祁／攝影)

農曆新年與情人節剛過，曼哈頓華埠華人策劃協會(CPC)人瑞中心於日前舉辦「2024年新春暨情人節聯歡會」，吸引眾多社區長者、地區代表及民選官員參與；本次活動的亮點之一是再現中式婚禮的特別環節，不僅為到場長者提供追憶往昔的機會，也令年輕一代體會傳統文化的魅力，象徵著對愛與傳統的尊重。

人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)
人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)

華策會表示，本次活動共有數百位會員和年長居民到場參與，旨在透過共同慶祝春節和情人節，以傳承華人的傳統文化，並創造機會予長者互相交流、分享生活。人瑞中心主任伍寶玲說，華人作為「龍的傳人」，在龍年可謂「雙龍賀歲」，因此聯歡會既為彰顯對文化的驕傲和自豪，也凸顯對愛與傳統價值的堅持和尊重。

人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)
人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)

伍寶玲指，會方為共慶情人節曾招募結婚70年以上夫婦參與，但報名人數眾多，最終選出應有根、翁如亮和天山居士三對夫婦作為代表，加入中式婚禮的特別環節，助其回憶往昔並鼓勵年輕一代成婚。在此模擬婚禮中，華策會組織了包括媒人、樂手在內的迎親隊，並手工自製花轎，現場演示中華傳統婚禮的步驟，如接親、敬茶和對拜等。

人瑞中心模擬中式婚禮，扮演者為伍仲明和李德容。(記者劉梓祁／攝影)
人瑞中心模擬中式婚禮，扮演者為伍仲明和李德容。(記者劉梓祁／攝影)

扮演新人的兩人，為華埠商業改進區(Chinatown BID)特殊項目主任李德容和人瑞中心員工伍仲明。李德容表示，參與活動為滿足長者的心願，通過結婚秀讓他們有機會再次體驗到婚禮的喜悅和溫馨，同時向年輕一代傳遞家庭和傳統的價值觀。

人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)
人瑞中心聯歡會，再現中式婚禮助長者追憶。(記者劉梓祁／攝影)

伍仲明則表示，作為年輕一代，對飾演新郎感到「很新鮮」，並學習到了很多在中國大城市中已經消失的傳統娶親細節，讓自己意識到傳承文化的重要性。同時到場的還有華策會總裁及首席執行官何永康(Wayne Ho)、市警(NYPD)五分局局長陳韜、市老人局代表肖洛(Merlene Shallow)、商改區行政總監陳作舟和松柏大廈發展公司董事長伍文遂等人。

人瑞中心聯歡會，邀三位結婚數十年夫婦。(記者劉梓祁／攝影)
人瑞中心聯歡會，邀三位結婚數十年夫婦。(記者劉梓祁／攝影)

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