紐約愛樂迎龍年 音樂會暨慶典20日登場

紐約愛樂樂團2024年中國新年音樂會暨慶典，將於20日舉辦。(主辦方提供)

紐約愛樂樂團將於20日(周二)在曼哈頓 林肯中心大衛的葛芬音樂廳(David Geffen Hall)吳蔡劇場(Wu Tsai Theater)舉辦音樂會暨慶典，喜迎農曆新年，共同慶祝文化傳承、迎接新的開始以及感受超越國界的音樂力量。 紐約愛樂樂團的中國新年音樂會創辦自2012年，今年是第二度迎接龍年，由新年傳統的發起者指揮家余隆將再度執棒。 此外，今年的音樂會和晚宴將表彰慈善家、企業家和紐約愛樂樂團董事會成員Misook Doolittle。

指揮家余隆與紐約愛樂樂團將演繹兩位青年華人 作曲家的作品，包括梁皓一的「月之序曲」(Lunar Overture)世界首演，以及周天的「創見」選段(Transcend)。小提琴家康珠美(Clara-Jumi Kang)將在布魯赫的「第一小提琴協奏曲」中獨奏。 最後，聖桑的「動物狂歡節」由伯恩斯坦之女Jamie Bernstein擔任旁白，鋼琴新星薄克雷(Clayton Stephenson)、王雅倫擔任鋼琴獨奏。

「月之序曲」 將作為本次音樂會開幕曲舉行世界首演，突破了往年以「春節序曲」為序的傳統，以新氣象擁抱未來。 梁皓一曾入選2022年富比世 「30 Under 30」精英榜，並三奪美國作曲家、作家和出版商協會(ASCAP)獎項；「創見」(Transcend)選段，則為周天受到13家美國樂團委約，為紀念第一條橫貫大陸鐵路完成150周年而創作。

紐約愛樂樂團迎春慶典活動，包括當天晚6時在Leon and Norma Hess長廊舉行的酒會、7時開始的音樂會和音樂會後的籌款晚宴。音樂家將於演出後前往Hess長廊出席晚宴。本屆慶典由斯塔國際基金會(Starr International Foundation)贊助；榮譽主席為莫里斯格林伯格夫婦(Mr. and Mrs. Maurice R. Greenberg)ｍ；共同主席：陳妤(Angela Chen)、Misook Doolittle、唐騮千和徐心眉、Ling Tian和Diana Wang等。更多資訊可上nyphil.org/dragon查詢。