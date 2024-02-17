4華人模特閃耀紐約時裝周 最小僅14歲

五名亞裔新秀模特登上紐約時裝周。圖左起為：王鈺然(14歲)、于慧萌(24歲)、中島辰榮(Tatsuei，18歲)、文譽霏(23歲)、梁雲軒(16歲)。(馮子馨提供)

2024紐約秋冬時裝周已經落幕，作為國際時尚界的重要盛會，每年吸引著眾多設計師和名模競相參與，今年在秀場上，五位亞裔 新面孔閃耀登場，其中四位是華人 。他們中最大的24歲，最小的才14歲。這也是他們首次參加專業時尚走秀。

美國華裔 婦女商會副會長馮子馨全程負責了這些孩子從幕後到台前的準備工作。她本身也是模特出身，在時尚界有著30餘年的資源和豐富經驗。兩年前，她成立了AFA時尚學院(AFA Fashion Academy)，陸陸續續招募了這些孩子。有的孩子是家長推動他們來學習走秀和形象管理，而更多的都是自己有一個「明星夢」。

今年的紐約時裝周，不少設計師和品牌都向馮子馨拋出橄欖枝，希望能夠招納一些亞裔面孔。她一開始本來想如往常那樣，推薦自己認識的、有經驗的專業成年模特，但她轉念一想，目前正在訓練的這幾個孩子都很有天賦，也很有熱情，為何不給他們一次機會呢？馮子馨知道這是一次大膽的嘗試，但當她感受到美國時尚界華人面孔缺失，尤其是這些新鮮血液沒有屬於自己的平台時，她決定奮力一搏。

從1月中旬開始，馮子馨便組織這些孩子為紐約時裝周的試鏡做準備，包括形體和走秀技巧等培訓，以及最重要的安全教育；「我希望教會這些孩子，在這個繁華炫目的行業裡，一定要將自己的心理安全和身體安全放在首位。」

為了登上時裝周的舞台，這些學生從2月初開始密集試鏡，一次試鏡通常需要一整天的時間，孩子們一大早就來到現場等候，等到下午甚至晚上也是家常便飯。為此有的孩子請了不少假，落下了很多課程，也有人中途想過要放棄。馮子馨能做的唯有不斷鼓勵他們。最讓她感動的是，這些孩子們也很懂事，在她不在時都會互相幫助和打氣，年紀大點的孩子會主動擔當起哥哥姐姐的角色，照顧年紀小的孩子。

9日，馮子馨收到消息，五個孩子全部入選紐約時裝周，次日便參與了走秀。他們被四名設計師所選中，其中包括知名設計師Michael Lombard與Victor Souza。其中，16歲的梁雲軒身高本來並未達到設計師要求的男模標準。但他仍未放棄，每天堅持訓練和健身，最終以出色的外形和能力入選走秀。「他們都是新人，沒有依靠人脈或財力，完全憑借個人努力站上了紐約時裝周的舞台，」馮子馨說。

馮子馨計畫在未來培養更多華人模特以及華人設計師，不僅教授他們走秀技巧，更重要的是如何表達自我。「華人在主流時尚圈中一直存在隔閡，我們需要找到連接高端時尚界的橋梁。我希望能夠努力為華人模特打開更廣闊的舞台，讓他們的風采得到更多的認可，」她表示。