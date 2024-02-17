襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批

戈麥斯伊茲奎在涉襲警案後，又在皇后區搶劫，被捕後法官設保釋金一元。 (取自市警總局助理局長多特里X)

上月在曼哈頓 時報廣場襲警的無證客 戈麥斯伊茲奎(Darwin Andres Gomez-Izquiel)獲無保釋放後，近日又在皇后區 搶劫被捕，他於日前在皇后區刑事法庭出庭，法官這次將保釋金定為一元；不過因為上次的襲警案，戈麥斯伊茲奎被拘留，州長霍楚(Kathy Hochul)則批檢察官應要求關押，並設保釋金。

於上月27日參與襲警的19歲無證客戈麥斯伊茲奎(Darwin Andres Gomez-Izquiel)，在該案後被迅速逮捕，之後被無保釋放；13日下午5時30分，他和另外三名嫌犯在皇后區購物中心(Queens Center Mall)的梅西百貨店搶劫，被目擊拎著滿滿幾袋子離開現場，價值超過600元。為了逃脫，他們還打傷了一名保安。

皇后區地區檢察官辦公室表示，戈麥斯伊茲奎於15日在皇后區刑事法院因此案出庭時，法官對小額竊盜的指控設定了一元的保釋金。然而，由於時報廣場襲警案，戈麥斯伊茲奎被拘留關押。

對此霍楚不滿，她表示，戈麥斯伊茲奎涉襲警案，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在當時就應該要求涉案者關押，現行的保釋法是可以讓戈麥斯伊茲奎在第一次被捕後，就被關押在雷克島監獄，「我一直說對這些人應該要求保釋金，尤其是考慮他們所做之事的嚴重性」。

執法部門已證實，涉嫌襲擊警員的十餘人都為無證客，但其中僅有19歲的布里託(Yohenry Brito)被法官命令拘留、不得保釋，其餘人則被指控攻擊罪名並無保釋放。

警方此前表示，很難獲得這群團夥在抵達美國前的犯罪史，官方也缺乏無證客的犯罪史檔案和真實身分信息，有些人甚至連手機和社群帳戶都沒有，這些人一旦參與犯罪活動，也將成為「幽靈罪犯」，令偵查和執法工作難以進行。