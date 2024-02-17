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時報廣場無證客襲警案 至少2嫌混聲名狼藉幫派

記者劉梓祁／紐約報導
參與襲擊警員的華雷斯(左)與塞維塔-阿羅查，被指為「阿拉瓜列車」幫派成員。(市警提供)
參與襲擊警員的華雷斯(左)與塞維塔-阿羅查，被指為「阿拉瓜列車」幫派成員。(市警提供)

近日紐約市內由無證客所犯下罪案頻繁發生，市警(NYPD)也表示，背後有委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)支持，未來或製造更多危險；日前在曼哈頓時報廣場發生的襲警案中，聯邦移民暨海關執法局(ICE)表示，涉案者中，至少兩人為此幫派成員。

移民兼海關執法局表示，在時報廣場毆打兩名警員的十餘人中，有至少兩人屬於此聲名狼藉的街頭幫派，為21歲的華雷斯(Wilson Juarez)和19歲的塞維塔-阿羅查(Kelvin Servita-Arocha)。

當局表示，在警員對時報廣場襲中被通緝的另一名無證客執行逮捕令後，華雷斯和塞維塔-阿羅查被移民兼海關執法局探員抓捕。根據市警，至少還有一人仍在逃，另有一人被列為嫌疑人。有消息指，目前共有14人參與了針對兩名警員的毆打，其中有八人被捕及被起訴。

根據ICE，目前尚不清楚其餘襲警案嫌犯和被通緝人員是否與「阿拉瓜列車」存在關聯。

「阿拉瓜列車」為拉丁美洲極為危險幫派，其名稱被指代表力量、速度和犯案的影響力；根據市警發布的一項「治安警報」(Situational Awareness Alert)，指該「殘忍幫派」正在市內五區愈來愈多犯案，集結方式為成員在邊境申請庇護，再到紐約與成員會面。

市警在警報中表示，阿拉瓜列車在紐約市建立新據點，可能引發更多與幫派有關的暴力行為，包括刺殺、襲擊和搶劫，增加公共安全隱患。警方提到，此幫派起源於委內瑞拉阿拉瓜州一個鐵路勞工聯盟，曾在多個拉美國家主導綁架、販運和搶劫，目前已被嚴格監視。

執法局表示，被聯邦拘留兩人為「非法在美國居住」，並均被起訴。目前尚不清楚其餘嫌犯和被通緝人員是否與「阿拉瓜列車」存在關聯。

時報廣場 通緝 移民

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