關愛阿茲海默慶龍年 百歲長者同樂

關愛阿茲海默慶龍年，103歲長者同歡樂。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝農曆新年，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)於16日在位於曼哈頓中城的總部舉辦龍年慶祝活動，邀請多位所服務長者及社區成員同樂，意在傳遞團聚的溫暖和社區的支持，同時促進長者之間的交流和互動；當中，關愛服務對象、103歲的長者石明珠與女兒受邀到場，分享當年的移民 不易。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，機構宗旨始終是為長者和失智群體提供關懷和支持，因此希望在新年之際能夠為其帶來溫暖和歡樂，並會在新一年內繼續與社區成員攜手，共同打造一個更加有愛的社區環境。

關愛服務總裁託納多雷(Eleonora Tornatore)也說，龍年寓意幸運、繁榮和力量，所以祝願全體長者在新一年繼續保持健康和快樂、充滿活力和希望，且社區成員能夠更加關心長者群體。

活動現場，103歲的長者石明珠也在兩個女兒的陪同下再次到場。兩位近八旬的女兒表示，數十年前隨母親移民，經過夏威夷、加州 等地，最終抵達紐約。大女兒郭麗莉說，雖然母親目前有輕微的失智症狀，但作為百歲老人她的身體基本健康，是最大的欣慰和幸運。

另外，哥倫比亞大學社工學院教授梅陳玉嬋和紐約大學教授吳蓓，也到場分享照顧失智群體的技巧。同時到場的還有多個健保 公司代表。