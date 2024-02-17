我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

關愛阿茲海默慶龍年 百歲長者同樂

記者劉梓祁╱紐約報導
關愛阿茲海默慶龍年，103歲長者同歡樂。(記者劉梓祁╱攝影)
關愛阿茲海默慶龍年，103歲長者同歡樂。(記者劉梓祁╱攝影)

為慶祝農曆新年，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)於16日在位於曼哈頓中城的總部舉辦龍年慶祝活動，邀請多位所服務長者及社區成員同樂，意在傳遞團聚的溫暖和社區的支持，同時促進長者之間的交流和互動；當中，關愛服務對象、103歲的長者石明珠與女兒受邀到場，分享當年的移民不易。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，機構宗旨始終是為長者和失智群體提供關懷和支持，因此希望在新年之際能夠為其帶來溫暖和歡樂，並會在新一年內繼續與社區成員攜手，共同打造一個更加有愛的社區環境。

關愛服務總裁託納多雷(Eleonora Tornatore)也說，龍年寓意幸運、繁榮和力量，所以祝願全體長者在新一年繼續保持健康和快樂、充滿活力和希望，且社區成員能夠更加關心長者群體。

活動現場，103歲的長者石明珠也在兩個女兒的陪同下再次到場。兩位近八旬的女兒表示，數十年前隨母親移民，經過夏威夷、加州等地，最終抵達紐約。大女兒郭麗莉說，雖然母親目前有輕微的失智症狀，但作為百歲老人她的身體基本健康，是最大的欣慰和幸運。

另外，哥倫比亞大學社工學院教授梅陳玉嬋和紐約大學教授吳蓓，也到場分享照顧失智群體的技巧。同時到場的還有多個健保公司代表。

移民 加州 健保

上一則

紐約客談╱狀告社群媒體巨頭 勝算多少？

下一則

香港駐紐約辦事處 春節聯歡嘉賓雲集

延伸閱讀

洛縣政委慶龍年 弘揚亞太文化 表彰亞裔領袖

洛縣政委慶龍年 弘揚亞太文化 表彰亞裔領袖
莊文怡偕同清潔局 巡檢華社擺攤亂象

莊文怡偕同清潔局 巡檢華社擺攤亂象
華埠建牌樓需籌款 社區有異議

華埠建牌樓需籌款 社區有異議
反對聲浪大 新州運輸局取消建發電廠計畫

反對聲浪大 新州運輸局取消建發電廠計畫

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

2024-02-12 13:47
一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。(記者范航瑜／攝影)

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

2024-02-11 17:15

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃