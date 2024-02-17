好彩頭 華聯會辦與財神合照受歡迎
布碌崙(布魯克林)華人聯合會攜手美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)，於近日在華聯會主辦公室舉辦了「與財神爺全家福合照日」活動。
活動當天，一名男子打扮成財神爺登場，他滿臉笑容，手持「恭喜發財」的條幅，與拿著各種新年吉祥物的居民合影留念，拍成的照片可以馬上打印出來送到現場居民手裡，既做留念，也為農曆龍年討個好彩頭。
華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)說，紐約華社的春節活動經常可以見到手捧金元寶的財神爺，但由專門的攝影師拍攝與財神爺的合影，並且拿到照片，還是很新鮮的事情，對居民也是很有吸引力。他感謝美亞共同促進會出了一個好主意，活躍了社區春節的氣氛。
美亞共同促進會會長任詩雅說，與財神爺合照的活動，靈感來自於聖誕節孩子與聖誕老人的合影。除了布碌崙，他們之前在曼哈頓華埠舉辦了與財神爺合影的活動，反應也很熱烈。
當天的照相活動從下午1時開始，到下午3時，已經有將近100人與財神爺一起照了相。一名陳姓婦女說，這是她第一次與財神爺合影，而且馬上拿到了照片，她對照片的效果非常滿意。
鄧銘賢說，該活動很受到民眾歡迎，明年還會繼續舉辦。州眾議員寇頓(William Colton)及其幕僚長賀立寧，市議員莊文怡，以及真愛護理和富康醫療的代表都參加了這次活動。
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