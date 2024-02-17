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市府提賭場分區法規修改 皇后區第七社委會反對

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社委會反對。(記者高雲兒／攝影)
紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社委會反對。(記者高雲兒／攝影)

紐約州三張賭場執照的競爭激烈，紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」(Citywide Gaming Facility Zoning Text Amendment)；但因為該修正案將跳過社區委員會的土地審查程序，皇后區第七社區委員會一致反對，指該修正案基本上將排除社委會的任何意見。

根據紐約州賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)的消息，目前約有十幾家賭場競標者進入第二輪，將於今年下半年選出中標者，但由於土地使用權的複雜性和漫長的社區反饋機制，這個過程很可能會持續更長時間。

為了解決這一問題從而加快開設市區賭場，市長亞當斯建議在去年年底提出「博彩設施分區文本修正案」，允許在某些商業區和製造區設立賭博設施，一定程度上消除賭場與州分區法規(state zoning law)可能衝突的問題。

市城市規畫局(Department of City Planning)主任格羅尼克(Dan Garodnick)表示，該修正案將為紐約市不同地區的競標者建立一個公平的競爭機制；該部門發言人伯科維茨(Casey Berkovitz)說，修正案「更有效地利用了市府的時間和資源」，讓規畫局也不必為每一個賭場提案處理再分區規畫(rezoning)的申請。

該文本修正案除了需要獲得市議會的批准，還需要得到社區委員會的批准，因為這會跳過社區委員會的「統一土地利用審查程序」(ULURP)過程。皇后區第七社區委員會在日前的會議上，對此表示強烈抗議，第二副主席施賴柏(Warren Schreiber)說，「問題的關鍵是，我們是否想要跳過土地審查？我們是否想要社區意見被忽略？」

社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)直接斥責該修正案，並指出「該委員會轄區範圍內有三个校園設施，我們不希望被剝奪審查的權力」。最後，社區委員會一致投票反對該修正案，並表示將向市府呈上他們的意見。

據悉，該修正案在不同社區委員會得到了不同的待遇，布碌崙(布魯克林)班森賀第11社區委員會投票通過該修正案，但條件是若康尼島獲得執照，必須給予受到影響的第11和13社委會話語權，其中包括可以審查有關交通的方案並提供意見，且讓布碌崙南區的居民參加新賭場的招聘會。

曼哈頓第四社區委員會則強烈反對，並表示土地審查是規畫過程中不可繞過的民主部分。

紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社...
紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社委會反對。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社...
紐約市府為了加速日後的賭場建設，提出「博彩設施分區文本修正案」，為此皇后區第七社委會反對。(記者高雲兒／攝影)

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