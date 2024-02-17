「同意之城」方案規畫土地 專家憂心

城市規畫師表示，市府的「同意之城」計畫引入高密度住宅，恐將摧毀部分社區原有的生活品質。圖為曼哈頓建築。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 無黨派團體亞潮萌(Asian Wave Alliance)近日邀請城市規畫師格拉茲諾(Paul Graziano)為會員開展線上分享會，針對去年市府提出的「同意之城」(City of Yes)計畫分享利弊；他在會上表示，該計畫引入高密度住宅，恐將摧毀部分社區原有的生活品質。

「同意之城」由市長亞當斯 (Eric Adams)在去年8月釋出最初方案，並於今年年初正式提出。該計畫旨在從用地規畫和土地利用方面挖掘空間潛力，以解決紐約市未來在住房供應、商業發展和碳中和三大方面所面臨的困難。格拉茲諾主要針對前兩個方面的措施進行講解和抨擊，指其是在摧毀一戶建社區原有的生活品質。

「同意之城」所提出的有關住房改革的方案涵蓋範圍較廣，既有針對曼哈頓等高密度社區的措施，比如將商用建築改造為居住空間以及在有條件的現有建築上方加蓋層數等。此外，針對郊區的低密度住宅社區的改造計畫則包含了更多的措施，包括撤除對停車位強制供應的政策、鼓勵在靠近公共交通設施的地方增建多單元公寓，以及將原有大型停車場和單層商業建築改建為多層多單元的公寓等。

格拉茲諾表示，車是郊區生活的必備品，「同意之城」計畫一方面搜刮私家停車位用於增建居住單元，一方面又在居民密度增加的情況下不保證車位的提供，是直接衝擊有車居民的生活便利度。他還指，計畫允許業主在自己的土地上利用車庫等空間加蓋可供分享或出租的居住空間，實際上是在剝奪一戶或兩戶建特許社區的區域生活品質和優越性。此外，市府也並未保證在這些社區中新增的高密度房屋都是可負擔住宅，因此從居住正義的角度上講也很難具有說服力。