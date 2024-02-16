3蒙面男 法拉盛連搶亞裔手機

市警表示，一組蒙面深膚色男子在法拉盛一帶，搶劫亞裔手機，至今已經犯案至少四起。(市警提供)

紐約市 警近日通報，一組蒙面深膚色男子在皇后區法拉盛 一帶，搶劫亞裔 手機，至今已經犯案至少四起，警方呼籲民眾提供線索，儘快捉拿嫌犯。

根據警方，在1月23日11時40分，三名蒙面深膚色男子在緬街37-12號附近，搶走一名36歲亞裔男子的手機，然後步行逃逸。緊接著在本月9日，三人連續犯案三起，首先在中午12時左右，在法拉盛圖書館附近，一名38歲亞裔男子的手機被三嫌犯搶走，之後步行逃逸；接著在5分鐘後，在巴克萊大道(Barclay Ave.)和邦恩街(Bowne St.)附近，一名73歲男子手機被搶走；又是半小時後，這夥嫌犯在39大道138-23號附近搶走一名74歲亞裔男子的手機，之後步行逃走。

所幸，所有受害人都未受傷。警方呼籲知情民眾提供線索。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

此前市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)曾指出，自2023年11月以來，紐約市發生了62起搶劫案，大多是和搶手機相關，嫌犯都會在受害者使用手機時搶走手機，這樣可以防止手機被鎖定，所以很多嫌犯都騎著機車作案，讓受害者措手不及。