12歲女生 遭同班持刀攻擊

皇后區12歲女學生遭同學持刀攻擊，引發學生家長擔憂。(記者邢易霖／攝影)

位於皇后區 荷利斯(Hollis)的一所公立學校，近日發生一起學生持刀攻擊案，一名12歲女學生在與同班同學發生爭執後，被對方用刀划傷左手，攻擊者遭到校方安全人員拘留，女學生則無生命危險；而本月初，位於皇后村(Queens Village)一所公立高中的樓梯間也發生刺人案。

該起攻擊案發生在Pathways College Preparatory School，知情人表示，事發當天上午11時15分左右，一名12歲女學生和另一名差不多年紀的女學生發生衝突，其中一名女學生掏出刀具，划傷了另一名女學生的左手。

受傷的女學生隨後被送往位於長島 猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)的Cohen兒童醫院接受治療。案發後，由於該所學校的教學樓與192初中共用大樓，但校內未設有金屬探測器，市警則在案件發生後在校內架設臨時金屬探測器，在放學時對學生進行檢查，看是否有其他學生攜帶武器。

本月早些時候，在皇后村一所公立高中的樓梯間也發生了一起嚴重的刺傷事件。一名17歲的學生在Martin Van Buren高中的山坡大道(Hillside Ave)附近的230街內，遭同學刺傷肩膀，另一名學生則被刺傷腹部。這兩名青少年被緊急送往附近的醫院，起初情況危急，但後來傷勢穩定，二人均無生命危險。

隨著校園刺傷事件頻發，華人家長張女士表示，校園本應是安全、促進孩子身心成長的地方，如今孩子每天上下學都提心吊膽。

張女士說，她家孩子之前就遭到校園暴力，同桌拿美術刀差點戳傷他眼睛，他不敢作出反抗，學校道歉後也就草草了事。她強調，對此類行為進行一次警告遠遠不夠，學校必須採取更為嚴格的措施，並呼籲校方應該加強對學生心理健康 的教育，並嚴格控制攜帶潛在危險物品如刀具和槍械等，確保所有學生的安全。