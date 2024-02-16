我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

12歲女生 遭同班持刀攻擊

記者邢易霖／紐約報導
皇后區12歲女學生遭同學持刀攻擊，引發學生家長擔憂。(記者邢易霖／攝影)
皇后區12歲女學生遭同學持刀攻擊，引發學生家長擔憂。(記者邢易霖／攝影)

位於皇后區荷利斯(Hollis)的一所公立學校，近日發生一起學生持刀攻擊案，一名12歲女學生在與同班同學發生爭執後，被對方用刀划傷左手，攻擊者遭到校方安全人員拘留，女學生則無生命危險；而本月初，位於皇后村(Queens Village)一所公立高中的樓梯間也發生刺人案。

該起攻擊案發生在Pathways College Preparatory School，知情人表示，事發當天上午11時15分左右，一名12歲女學生和另一名差不多年紀的女學生發生衝突，其中一名女學生掏出刀具，划傷了另一名女學生的左手。

受傷的女學生隨後被送往位於長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)的Cohen兒童醫院接受治療。案發後，由於該所學校的教學樓與192初中共用大樓，但校內未設有金屬探測器，市警則在案件發生後在校內架設臨時金屬探測器，在放學時對學生進行檢查，看是否有其他學生攜帶武器。

本月早些時候，在皇后村一所公立高中的樓梯間也發生了一起嚴重的刺傷事件。一名17歲的學生在Martin Van Buren高中的山坡大道(Hillside Ave)附近的230街內，遭同學刺傷肩膀，另一名學生則被刺傷腹部。這兩名青少年被緊急送往附近的醫院，起初情況危急，但後來傷勢穩定，二人均無生命危險。

隨著校園刺傷事件頻發，華人家長張女士表示，校園本應是安全、促進孩子身心成長的地方，如今孩子每天上下學都提心吊膽。

張女士說，她家孩子之前就遭到校園暴力，同桌拿美術刀差點戳傷他眼睛，他不敢作出反抗，學校道歉後也就草草了事。她強調，對此類行為進行一次警告遠遠不夠，學校必須採取更為嚴格的措施，並呼籲校方應該加強對學生心理健康的教育，並嚴格控制攜帶潛在危險物品如刀具和槍械等，確保所有學生的安全。

長島 皇后區 心理健康

上一則

華埠建牌樓需籌款 社區有異議

下一則

14歲華生與同學爭吵 被圍毆捅傷

延伸閱讀

哈德遜郡拼字賽 澤西市女學生蟬聯冠軍

哈德遜郡拼字賽 澤西市女學生蟬聯冠軍
中學老師強吻、摸遍女學生 爆料者上傳影片 警方已介入

中學老師強吻、摸遍女學生 爆料者上傳影片 警方已介入
疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕

疑拍女學生裙底 香港網紅男醫師被捕
誰家不吵鬧？華人隱忍家暴釀大禍 非營利組織籲適時求救

誰家不吵鬧？華人隱忍家暴釀大禍 非營利組織籲適時求救

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財，遭逮捕和控罪。(警方提供)

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

2024-02-13 12:05
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

2024-02-13 11:25
過去20年間，紐約大學已發生至少18起自殺事件。(記者范航瑜／攝影)

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

2024-02-12 13:47

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機