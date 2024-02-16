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霍楚撥款2億 補助紐約州民能源費

記者范航瑜╱紐約報導
補助款項將在各大電力和燃氣公司收到資金後的45天內，一次性轉入用戶帳戶中。(取自州長辦公室)
補助款項將在各大電力和燃氣公司收到資金後的45天內，一次性轉入用戶帳戶中。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)15日宣布，州公共服務委員會(New York State Public Service Commission)已批准了一項2億元的能源帳單抵用金計畫，旨在為全州的大型電力和燃氣公司的用戶提供能源補貼。這項一次性的財政補助將惠及超過800萬名紐約州居民。包括此次補助在內，州府今年已向紐約州居民提供了總計1.4億元的能源補貼。

該計畫由能源負擔能力政策工作組(Energy Affordability Policy working group)提出，將從2024財年的州預算中將撥出2億元用於能源補助。補助款項將在各大電力和燃氣公司接收到資金後的45天內，一次性轉入用戶帳戶中。

由於通膨和能源價格高企，各州在為自己的低收入家庭提供相關補助時都手頭緊缺。去年年底，紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)宣布提供3億6000萬元資金，用來幫助紐約州家庭支付冬季能源費用。但她同時也表示這筆錢「遠遠不夠」，要求聯邦為此計畫投入更多資金。

霍楚則表示，確保能源負擔能力將是州府推進清潔能源議程的首要任務。該項能源補助抵用金計畫，僅是多項計畫中的一部分，未來州府也將繼續為那些處境艱難的家庭，減輕能源負擔。

除了資金補助外，州府還計畫將為房主、租戶和企業提供能源需求上的技術支持。紐約其他能源補助計畫還包括3億8000萬元的能源援助計畫(EAP)資金、3億6000萬元的家庭能源援助計畫(HEAP)資金和2億元的EmPower+資金等。有關如何申請能源補助計畫的更多信息，可訪問：https://on.ny.gov/48z3ZKp。

紐約州 霍楚 低收入

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