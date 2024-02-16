嚴打零售盜竊 州長擬增4500萬預算

州長霍楚日前宣布將在新財年中重點打擊零售業盜竊和針對財產的犯罪，計畫包括多部門協同執法、推動相關立法、以及一項總計4500萬元的預算提案。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)日前公布一項財政計畫，建議在2025財年預算案中增加4500萬元用於打擊零售盜竊和其他財物方面的犯罪行為。

根據霍楚的提案，最大的一項投資 將是在州警隊伍中新增一個執法單位，專職打擊有組織的零售盜竊團伙，預計新增警隊所需的資金為2520萬元。第二部分的投資是為地方檢察官提供1000萬元，用於偵辦起訴財物犯罪案件，並在地方檢察官辦公室部署專門的零售盜竊小組。此外，還會有500萬元投資給地方執法部門以提升打擊零售盜竊犯罪的能力，以及500萬元用於商業安全稅收抵免政策，幫助商業業者抵銷升級防盜措施的成本。除了財政投入外，計畫還包括一項立法建議，旨在對參與和幫助銷贓的第三方賣家或線上交易平台進行刑事處罰，同時也加重對暴力襲擊零售業者與員工的嫌犯的刑事處罰力度。

霍楚的這項計畫採用了打擊槍枝犯罪的策略。根據此前成立的非法槍枝跨州工作組(Interstate Task Force on Illegal Guns)的經驗，聯合不同地區的多種部門協同行動、以打擊槍枝犯罪的方式是有效的。目前，紐約州在涉槍案件逮捕和持槍資格審核方面領先全美，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，2023年，紐約州與槍枝有關的傷害致死率在全美範圍內排名第四低。霍楚表示，從2021年以來，紐約州在壓制暴力犯罪和涉槍犯罪方面取得了巨大的進展。現在，這些經驗將被用來解決包括零售盜竊和財產犯罪在內的生活質量問題。

已經開始推動立法工作的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)表示，紐約州目前還沒有專門針對網上銷贓的法律，除針對個人銷贓行為外，還需迫使臉書(Facebook)和亞馬遜等公司制訂更有力的政策去阻止盜搶犯罪者在他們的平台上肆意出售贓物。州參議員斯卡賽拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)則針對盜搶案件中的暴力脅迫行為推動立法，她表示，讓紐約人免遭暴力犯罪的威脅至關重要，因而她主張襲擊零售業者的犯罪行為應提升為D級重罪。