亞平會50年慶 辦新春午餐會

亞洲人平等會(AAFE)日前在法拉盛舉辦亞平會成立50周年暨新春午餐會。(記者鄭怡嫣 ╱攝影)

亞洲人平等會(AAFE)日前在皇后區法拉盛 舉辦亞平會成立50周年暨新春午餐會，市長特別顧問及亞裔 事務主任鄭祺蓉、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、市議員黃敏儀、國會眾議院孟昭文代表、以及社區合作夥伴與亞平會法拉盛一號住戶等100多人到場，共同歡慶甲辰龍年。

新春午餐會由亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)主持，以舞獅采青打頭陣，並安排抽獎、合唱等活動。俞思亮表示，今年是亞平會成立50周年，亞平會主要服務低收居民、新移民 、耆老和青少年，致力讓所有人享有了解政府資源、平價屋、教育等各類權利，亞平會提供居家輔導、法律援助、租客權益、一對一福利申請、健保支援、移民服務、糧食券等服務。

黃敏儀表示，感謝亞平會董事、員工和志工長期為社區提供的服務，特別是數位電腦基礎課程、以及與紐約亞裔律師協會(AABANY)合作為移民社區提供的法律諮詢服務，都受到社區的歡迎。

李羅莎帶着最小的孩子出席午餐會並祝民眾農曆新年快樂，她說表示這是她的孩子第一年過農曆新年，也恭祝大家新年快樂，感受到節日濃厚的氛圍。