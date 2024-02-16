華埠建牌樓需籌款 社區有異議

亞當斯確認，在華埠建牌樓需籌款，對此有多人反對。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)此前宣布注資4430萬元，完成多項針對曼哈頓華埠 劉錦廣場(Kimlau Square)的改造計畫，其中修建牌樓項目，亞當斯確認將需要在社區籌款，對此有多人反對。

在1月底發布的市情咨文中，亞當斯宣布市府將投資4430萬元至劉錦廣場改造計畫，作為對州府所提供「下州地區振興計畫」(DRI)的追加撥款，目的為擴大廣場面積、美化柏路(Park Row)沿線和興建歡迎牌樓。儘管如此，在州府原有1150萬元的注資下，合計共5580萬元的款項分配細項將涵蓋哪些改造階段仍尚未明確。因此，有多位社區人士預計，未來還需就牌樓發起籌款，但有多人持反對意見。

大華埠民權聯盟主席陳建閃表示，為修建牌樓籌款屬「不應該」和「不實際」的操作，因華埠在人口流失趨勢下已經沒有能夠提供龐大資金的地產商和居民，希望市府將項目總預算訂為州府針對牌樓撥款的250萬。他強調，華埠以長者為主的居民無法籌得足以影響施工的金額，且市府若在項目開始前就認定需要私人贊助，則可能導致牌樓建設無限延宕。

事實上，當年布碌崙(布魯克林)牌樓在社區籌款，也只籌得20多萬元，陳建閃表示，華府華埠興建於1986年的牌樓花費共100萬元，若按照累計通脹率計算則約等於當今250萬元；鑒於其大小或與本次項目的牌樓相似，相信州府的250萬元撥款足以建造牌樓、不需要再向市民籌款。陳建閃預測，華埠社區最高能籌得30萬元。

目前市府未就給市交通局(DOT)的追加撥款公布分配細節，但市長辦公室表示，牌樓的施工進度將取決於私人籌款；亞當斯表示，華埠作為國際旅遊勝地，在改造中融入私人資金是常規做法，屬於「最好的方式」。

曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡也反對在社區籌款，他表示，籌款對仍處在創傷恢復期的華埠過於困難，且政府曾多次表示為華埠「帶來」牌樓，如今再提籌款為「言行不一」。陳家齡還說，華埠每年吸引大量國際遊客，修建牌樓將進一步促進觀光、提高城市稅收，更應由市府全數出資。

多位熟悉項目的政府和機構知情人表示，針對牌樓發起籌款是「不可避免」的步驟，且數百萬元對項目完工而言「遠遠不夠」。當中還有人說，目前對牌樓提出意見「為時過早」，因包含地點在內的大量細節還需經多層行政程序決定。