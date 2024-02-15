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慈濟免費報稅服務 17日開跑

記者鄭怡嫣 ／紐約報導

慈濟基金會自2007年開始即與國稅局(IRS)合作，為符合資格的家庭提供免費電子報稅(VITA)服務。慈濟紐約分會宣布，2024年免費報稅服務將從17日(周六)開始直至4月6日，所有參與報稅服務的志工都通過國稅局考證。報稅的民眾必須為紐約州居民，並持有社會安全卡，家庭年收入不超過5萬8000元、沒有房租收入、1099不報費用。

慈濟歡迎有需要的民眾電話預約，每周40位，額滿為止。慈濟紐約分會報稅服務團隊提醒，辦理報稅時，民眾要帶齊必備的文件與證件，其中包括2023年稅表複印本、本人、配偶及被撫養人有照片的身分證正本、報稅人及家庭的社會安全卡正本、W2表、1099G、1099表及其他稅務表格。

此外，辦理報稅的民眾還需攜帶空白支票一張，以便國稅局將退稅款直接匯入納稅人的銀行帳戶。如果納稅人的小孩送去托兒所，請查明托兒所名稱、地址和稅號，以便報稅時填寫。

報稅預約，請致電(718)888-0866預約法拉盛辦公室，地址為法拉盛北方大道137-77號，或致電(212)965-1151預約曼哈頓辦公室，地址為華埠堅尼路(Canal St.)63號。

報稅 國稅局 法拉盛

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