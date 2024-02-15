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紐約春晚賀新年 精采表演展現中華文化

記者范航瑜／紐約報導
美國紐約春晚在日前於皇后區法拉盛的印度宮舉行。(主辦方提供)
美國紐約春晚在日前於皇后區法拉盛的印度宮舉行。(主辦方提供)

美國紐約春晚在日前於皇后區法拉盛的印度宮(Community Center Indian Palace Auditorium)舉行，匯集了20餘項節目，包括獨唱、合唱、舞蹈、京劇、相聲、曲藝、雜技以及器樂演奏等多種藝術形式，在慶祝新年的同時也展現了中華傳統文化的魅力。

「春晚的宗旨是在海外搭建一個弘揚中華民族優秀傳統文化藝術平台，為新時代、新徵程奏響贊歌，」晚會總策畫兼總導演、美國華僑華人社團聯合會主席喬立華致辭表示。「我們將發揮華僑華人融通中外的獨特優勢和重要橋梁作用，匯聚僑智僑力，促進美中友好，譜寫僑界新篇章。」他隨後用普通話、英語和廣東話給僑胞們拜年。

開場舞「燈火裡的中國」巧妙地融合了傳統文化與現代舞蹈藝術，展現了燈火輝煌的景象。孫薇帶領的古箏合奏「盛世國樂」引領觀眾步入一個充滿古典韻味的音樂世界。星光舞蹈藝術中心演繹的蒙古舞「白馬」以其獨特風格博得現場觀眾的連連掌聲。

川劇變臉的精彩表演令觀眾驚嘆不已，皇后畫院院長劉比華的「太極揮舞繪神龍」則展現了美術與太極融合的魅力。晚會最後，美國華人歌唱協會的大合唱「鴻雁和彩雲追月」及「大地之舞」將演出推向了頂峰。

本次春晚活動由美國華僑華人社團聯合會主辦，數十個社團與企業參與聯合主辦或協辦。中國駐紐約總領事館主任殷民俊、領事趙新星，美國福建同鄉會主席陳恆、會長盧建順，蘇煥光、項靜文、張春和、傅林敏芝，蘇殿奎等多名社區領袖受邀出席了晚會。州眾議員金兌錫(Ron Kim)出席了活動，並為主辦方美國華僑華人社團聯合會以及喬立華頒獎。

州眾議員金兌錫出席了活動，並為主辦方美國華僑華人社團聯合會以及喬立華頒獎。(主辦...
州眾議員金兌錫出席了活動，並為主辦方美國華僑華人社團聯合會以及喬立華頒獎。(主辦方提供)

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