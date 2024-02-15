16歲華裔少女金聖嘉辦繪畫賽 200兒童參加

由金聖嘉舉辦的繪畫比賽，吸引超過200名兒童參加。(受訪者提供)

熱愛繪畫卻苦於不能在現場一展才華，總是要等待幾個月才能得到比賽結果的紐約長島華裔 女孩金聖嘉，在11歲時決定自己開辦一個現場比賽，為所有熱愛繪畫的孩子們提供一個平台；在金聖嘉前幾日舉辦的第六屆比賽中，約有200名兒童參加，規模空前，也讓她更加堅定信心，希望進一步擴張規模，讓更多愛繪畫的孩子受益。

本月10日，一場超過200名兒童參加的繪畫比賽，在紐約長島尤寧戴爾(Uniondale)航空博物館展開，各個族裔的孩子們用手中的畫筆，爭相創作和農曆龍年有關的圖，而這一切的組織者是今年才16歲的華裔女孩金聖嘉。

金聖嘉現在就讀於羅斯林(Roslyn)高中，她從小就喜歡畫畫，因此家人也幫她積極報名比賽，但大多以郵寄進行，少有現場作畫，常常要等好幾月才能得到回音，甚至都沒有回音；於是在四年級的時候，她萌生了舉辦現場繪畫比賽的想法，「我不是很熱衷於現場的運動比賽，但是繪畫比賽應該也可以有體育競技的精神」。

紐約州參議員Jack Martins(右)給金聖嘉(左)表揚狀。(受訪者提供)

但是金聖嘉母親卻因覺得女兒年紀尚小，沒有當即支持，「誰知道她後來一直念叨、一直說，我就覺得她真的好堅持，於是就同意讓她試試看」。

在2018年，金聖嘉在母親的幫助下創立了非營利組織Champkids，旨在舉辦現場繪畫大賽，促進兒童的創造力和競爭精神。

由金聖嘉舉辦的繪畫比賽，吸引超過200名兒童參加。(受訪者提供)

Champkids的畫畫比賽，迄今為止已經舉辦了六場，主要針對K-5年級的孩子，今年的比賽又因為和農曆龍年相結合，更添特別的意味，「這是我自己文化的一部分，我一直想這樣做，因為與亞裔 移民社區一起慶祝這個節日是很棒的。」作為紐約慈濟人文學校的學生，金聖嘉還在頒獎前表演了舞獅。

由金聖嘉舉辦的繪畫比賽，吸引超過200名兒童參加。(受訪者提供)

據悉，今年的比賽在開放報名後的兩小時就已經爆滿，最後得獎的六個孩子均為華裔，每人除了獎杯，還有相應的獎金；金聖嘉介紹，該公益組織的款項均來自贊助商，除了頒發獎金，剩餘的錢全部捐給了慈濟人文學校和佛光山的「希望之村」項目，以期幫助到更多的孩子，平時如有善款，他們也會將之捐給長島的兒童組織。

金聖嘉說，目前她和另外兩名同學一起經營該組織，在功課緊張的11年級，需要在每周開會尋找場地和籌款，對他們來說是不小的壓力，但最後的結果讓她十分欣慰，她希望在紐約州之外，也有更多的高中生參與Champkids的項目，讓畫畫比賽的規模可以擴大到全國。

北罕普斯狄鎮(North Hempstead)華裔議員劉巧怡出席10日的活動，並對金聖嘉讚賞有加，「你可以喜歡藝術，可以喜歡音樂，可以喜歡動畫，可以喜歡運動——無論你做什麼，都要全心全意地做，並對它充滿激情。」