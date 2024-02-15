助長青少年網癮 市府起訴5社媒

紐約市對五家社群平台運營商領銜發起訴訟，指其應對青少年心理健康危機負責。圖為市長亞當斯出席訴訟發布會。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)14日聯合市府多名官員共同宣布，將聯合全美數百個學區，對TikTok、Instagram、Facebook、Snapchat和Youtube五個社群媒體 平台提起訴訟，指其應對助長青少年心理健康 危機負責，並要求他們修改現有的商業模式並賠償政府為提供青少年心理健康服務而額外支出的財政成本。

訴訟由紐約市牽頭，向社群媒體平台總部所在的加州高等法院提起。訴訟狀稱，這些平台通過「精心設計」、「有目的」的讓兒童和青少年沉溺其中。精心設計的功能包括幾大方面，首先是使用算法聲稱信息源，吸引用戶在平台上停留更長時間，構成「強迫性」使用行為；另外，這些平台在其應用程式中引用類似賭博的心理誘導機制，讓用戶對獲得「點贊」充滿渴望；還有一種方式是利用互動性，比如「已讀通知」功能，引誘青少年難以克制地一次次返回平台，以增加其用戶黏著度。

訴狀指出，這幾家網路公司為了流量而進行的營銷推廣行為是助長青少年心理健康危機的重要因素。據統計，2021年，紐約市77%的高中生平均每天花費超過3小時進行網路娛樂活動，包括使用社群平台。而超過38%的高中生在過去一年中感到過異常悲傷或絕望，以致影響到了正常生活和學習。心理健康問題已成為紐約市學校、醫院和社區的公害，為此，市府不得不花費大量資源進行干預和疏導，每年支出超過1億元。

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，社群媒體是我們網路環境中的一種毒素，就像空氣汙染一樣瀰漫在每個家庭身邊。針對此問題，瓦桑今年1月發布「局長諮詢指南」，將不受限制地接觸和使用社群媒體定義為一種公共健康危害，並建議家長、教育工作者和立法者將使用社群平台的許可年齡推遲到14歲。

亞當斯表示，網路世界很精彩，但也讓我們的孩子不停接觸有害內容、助長成癮、鼓勵不安全行為。州檢察長詹樂霞(Letitia James)對市府的行動表達讚賞，她表示，大科技公司通過對年輕人造成的傷害來牟利，這是不可接受的。