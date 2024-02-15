首次列全州公校假日 州議會慶農曆新年

紐約州一眾亞裔民選官員和州府高官在奧伯尼舉辦農曆新年慶祝活動。(李榮恩辦公室提供)

紐約州 去年通過立法，在全州範圍內將農曆新年列為公立學校假日。牽頭提出這項提案的州眾議員 李榮恩(Grace Lee)13日與多名亞裔 民選官員、州府官員和社區代表共同在首府奧伯尼(Albany)舉辦了慶祝活動。

到場同慶的還包括與李榮恩共同擔任州眾議會亞太裔特別工作組聯合主席的馬姆達尼(Zohran Mamdani)、亞裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)、瑞嘉(Steven Raga)、珍妮花(Jenifer Rajkumar)，州參議員劉醇逸、曲怡文，以及副州長戴加多(Antonio Delgado)和州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)等。

紐約州是全美首個以立法形式將農曆新年定為公校假日的州。李榮恩表示，立法的通過使紐約的亞裔家庭不必再在送孩子上學與留在家慶祝傳統節日之間做出兩難選擇，這是亞裔主體性得到社會認可向前邁進的一大步。