首次列全州公校假日 州議會慶農曆新年
紐約州去年通過立法，在全州範圍內將農曆新年列為公立學校假日。牽頭提出這項提案的州眾議員李榮恩(Grace Lee)13日與多名亞裔民選官員、州府官員和社區代表共同在首府奧伯尼(Albany)舉辦了慶祝活動。
到場同慶的還包括與李榮恩共同擔任州眾議會亞太裔特別工作組聯合主席的馬姆達尼(Zohran Mamdani)、亞裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)、瑞嘉(Steven Raga)、珍妮花(Jenifer Rajkumar)，州參議員劉醇逸、曲怡文，以及副州長戴加多(Antonio Delgado)和州參議會多數黨領袖考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)等。
紐約州是全美首個以立法形式將農曆新年定為公校假日的州。李榮恩表示，立法的通過使紐約的亞裔家庭不必再在送孩子上學與留在家慶祝傳統節日之間做出兩難選擇，這是亞裔主體性得到社會認可向前邁進的一大步。
在慶祝活動上，州眾議會議長希士提(Carl Heastie)向李榮恩和馬姆達尼頒發表彰，讚許他們為紐約亞裔群體所做的貢獻。此外，四組在各自領域取得傑出成就的亞裔個人和機構也獲得了表彰，分別是亞美醫師協會(CAIPA)、州總務局(NYS General Services)局長梅雪雲(Jeanette Moy)、亞裔社區機構UA3代表戚本潔(Simon Chik)和菲律賓裔的護理博士Dely Po Go。
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