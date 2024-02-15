布碌崙籃網隊春節賽 歡慶龍年

布碌崙籃網隊春節賽前，中國駐紐約總領事黃屏與籃網執行長祖斯曼交換新年禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

NBA布碌崙 (布鲁克林)籃網隊(Brooklyn Nets)13日晚，在主場巴克萊中心(Barclays Center)迎戰波士頓凱爾特人隊(Boston Celtics)，這也是籃網隊一年一度的春節賽。主辦方通過各種展示和互動表現春節文化氛圍，與觀眾共慶龍年。春節賽是布碌崙籃網每年常規賽的一場賽事，也是NBA聯盟中規模最大的春節慶祝活動。

中國駐紐約總領事黃屏參加了這次籃網的春節賽活動。在比賽開始前，黃屏與籃網執行長祖斯曼(Sam Zussman)交換了新年禮物，並一起為比賽開球。

籃網隊球員西蒙斯(Ben Simmons)在比賽開始前的球員春節致詞中表示，繼去年他在貴州捐贈修建一個籃球場之後，今年將繼續為貴州捐贈。

開場前，Joyous弦樂團的華人 青少年樂手演奏美國國歌。在運動員熱身期間，籃網球員身著訂製的紅色龍年訓練衫，由中文介紹入場。比賽期間，球館內的大屏幕上也不斷閃現中文的新年祝福。在暫停和中場休息期間，籃網啦啦隊帶來中國舞蹈表演，說唱歌手王以太也在中場亮相並演唱歌曲。

當天下午，籃網邀請了超過百名中國學生在巴克萊中心的主場比賽場地進行籃球比賽，並在球隊練習場為40多名中國學生提供訓練課程。

籃網與其合作夥伴共同推出了龍年限定款服裝。春節賽前，所有的入場觀眾都收到了龍年紅包，籃球場外圍還特意展示了各種中國小吃，供觀眾品嘗。