長老會下城醫院 迎春歡慶獲表揚

除了舞獅，現場還有太極拳和兒童舞蹈表演，為慶祝活動增添了更多歡樂和活力。(記者范航瑜／攝影)

紐約長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)14日在曼哈頓 舉行農曆新年慶祝活動。此次活動是由長老會下城醫院與佩斯大學(Pace University)合作舉辦，包括舞獅表演和太極拳等節目，不少嘉賓身著傳統唐裝，共同品嘗中華美食，歡慶新年到來。

佩斯大學校長克里斯洛(Marvin Krislov)對於能與長老會下城醫院及華埠 社區的長期合作表示感激。他說：「我非常珍視我們與這樣的鄰居建立的合作關係。這使得我們的學生在附近就有培訓和工作機會。」

長老會下城醫院的高級副總裁兼首席運營官羅尼(Marie-Laure Romney)首次觀賞舞獅表演，對此贊不絕口。她提到：「在中華文化中，龍年被視為吉祥的象徵。上一個龍年，也就是2012年，我們醫院迎來了3200多名新生兒，創下了歷史紀錄。我希望在這個龍年我們能再次打破這一紀錄。」

紐約中華公所主席曾偉康分享了個人的溫馨故事，他的女兒就是2012年「龍寶寶」之一，而他本人也是在長老會下城醫院出生的。他表示：「自2018年以來，我們與長老會下城醫院在多個項目上緊密合作。看到醫院為我們的社區所做的一切，看到我們的曼哈頓華埠社區變得愈來愈健康，我感到非常高興。」隨後，長老會下城醫院為曾偉康頒發了「心系社稷、為民請命」表彰證書。