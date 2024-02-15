蘇奧齊勝選 亞裔成關鍵選票

同黨派的亞裔民選官員，均不懈餘力為蘇奧齊聯動助威，吸引更多亞裔出來投票。圖為蘇奧齊及孟昭文在法拉盛農曆新年大遊行活動。(取自蘇奧齊X)

受眾多華裔 選民關注的紐約第三國會選區特殊選舉，民主黨 蘇奧齊(Tom Suozzi)最終在開出的93%票中，以53.9%得票率擊敗對手費麗(Mazi Melesa Pilip)，蘇奧齊也於14日發布中文視頻感謝選民。他的外聘華裔政治顧問在接受本報採訪時表示，自競選之初便爭取關鍵亞裔 選票、正面迎接對民主黨不利的移民及治安議題、以及從政20年來的紀錄與履歷，均是他獲勝的根本，預計在今11月大選，可見更多候選人提出相對溫和的政見，扭轉過去幾年政治極化的風氣。

(蘇奧齊競選團隊提供)

「亞裔成關鍵選票」

在蘇奧齊競選時期，擁有16年選舉經驗的紀炫宇，受到國會眾議員、亞太裔崛起與賦權政治行動委員會(ASPIRE PAC)主席孟昭文聘請，至蘇奧齊團隊支援，從而加強他與華裔社區與媒體的聯繫。

而之所以如此「布局」，是因為早在兩年前的選舉，亞裔早已被視作能撼動當地選舉的關鍵選票，第三國會選區的57萬選民中，亞裔已占四分之一，而根據姓氏判斷，約有4萬4000人為華裔。

「一方面，蘇奧齊在競選前，就已經因應各個亞裔社區調整策略，」紀炫宇說，打電話、上門拜票、投遞宣傳郵件時，他都考慮了語言因素，確保物料單及志工的配備上，都能有中文、韓文或南亞語言的翻譯。而針對華裔選民，團隊也嘗試了在微信上更為積極的宣傳，短短兩月間，還舉辦了五場飲茶、品嘗點心的見面會，努力貼近華社。

而另一方面，同黨派的亞裔民選官員，都不遺餘力為其聯動助威，吸引更多亞裔出來投票：「國會議員孟昭文真出了大力，參與了數十場競選活動，並且協助蘇奧齊制定亞裔社區的競選策略。市議員黃敏儀及長島鎮議員劉巧怡，以及前納蘇郡郡議員參選人顏偉華也非常投入」，他說。

「正面迎接不利話題」

而談到蘇奧齊獲選的另一關鍵，紀炫宇則分析，從天時上而言，總統拜登支持度低迷，南部邊境危機在紐約市已怨聲載道，稅負和治安議題亦對民主黨不利，然而，蘇奧齊選擇採取正面迎接的作法，針對這些年不利民主黨的議題，一一提出解決方案。

例如在選民最關切的無證客問題上，他強調暫時支持關閉邊境，驅逐出境襲警的無證移民，並追求跨黨派的共識與協調合作。

在治安問題上，他採取拿出曾經支持執法單位、改善公共安全的過往紀錄的策略，「這個中產階級郊外選區教育程度高，主流想法和華裔接近，對移民、犯罪、高稅負都有挫折感」，他說，「蘇奧齊的言論切合了他們的想法，而他從政20年，許多投票並非完全遵從民主黨的主流，擔任郡行政長官及國會議員的紀錄也都受到肯定」。

而反觀對手費麗，紀炫宇則說，「這是一位尚不擅長面對媒體與群眾的候選人」，她在辯論上的表現差強人意，批評對手與對黨之餘卻無具體的解決方案，再加上前任桑托斯(George Santos)的醜聞言猶在耳，也更易讓選民持懷疑態度。

「以溫和派之姿，贏得更多中間選民」

在2022年的國會選舉，共和黨桑托斯幾乎與以與蘇奧齊同等的票差率拿下席位，去年納蘇郡的當地選舉，共和黨亦可謂大獲全勝，而根據統計，國會第三選區民主黨的登記選民比共和黨多6萬3000人，顯示當時不少選民對民主黨已經失望而選擇跨黨投票。

在紀炫宇看來，此次蘇奧齊以溫和派、中間甚至偏保守、追求常識及兩黨共識的定位出線，策略上選擇爭取中間一派及無黨派的選民，在紐約市皇后區拿下除白石鎮(Whitestone)以外的所有地區，且票差均比兩年前拉得更大，在納蘇郡也領先六個百分點，意味前幾年的極化政治已在逐漸消退，候選人與選民雙方都在逐步調整與修正立場。