襲警案嫌保釋後再搶劫遭逮

警方正在尋找追緝另外在逃的三名搶劫犯，懸賞高達3500元。(市警局提供)

曼哈頓時報廣場 於上月27日發生多名無證客 襲警案，共有七名涉案嫌犯被控；其中一名被逮捕的嫌犯在保釋後，於皇后區 搶劫再被捕，目前警方正在懸賞剩餘三名搶劫犯，呼籲民眾提供線索。

於上月27日參與襲警的19歲無證客戈麥斯伊茲奎(Darwin Andres Gomez-Izquiel)，在該案後被迅速逮捕，之後被保釋；13日下午5時30分，他和另外三名嫌犯在皇后區購物中心(Queens Center Mall)的梅西百貨店進行搶劫，被目擊拎著滿滿幾袋子離開現場，價值超過800元。

就在一名27歲保安試圖阻攔時，四名嫌犯和保安陷入打鬥，保安被拳打腳踢，四人之後從皇后大道向西逃離；戈麥斯伊茲奎則在幾小時後，在時報廣場地鐵站被捕，他目前被控搶劫罪和輕竊罪(Petit Larceny)，並被拘留，正等待皇后區刑事法院的提審。

市警發言人說，無法確定戈麥斯伊茲奎是否是對保安發動襲擊的主謀，也無法確定其他三名嫌疑人是否和戈麥斯伊茲奎一樣，是住在西42街220號的庇護所的無證客。

警方正在尋找追緝另外在逃的三名搶劫犯，懸賞高達3500元。其中一名嫌犯是女性，膚色較淺，身高約5呎6吋，體形中等，穿著黑色棉襖和藍色牛仔褲以及黑色運動鞋。第二名嫌犯是膚色中等的男性，身高約5呎10吋但瘦弱，頭戴格子棒球帽，穿一件藍色外套，灰色牛仔褲，和黑藍色運動鞋。第三名嫌犯是膚色中等的男性，身高約5呎10吋，體形中等，頭黑色無沿帽，穿黑色連帽衫和黑色外套，下身是黑色牛仔褲和黑白相間的運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索。可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。