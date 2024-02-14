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紐約東北同鄉會70周年 700鄉親同慶

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約東北同鄉會在法拉盛君豪酒樓舉辦70周年盛典暨龍騰四海春宴。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約東北同鄉會在法拉盛君豪酒樓舉辦70周年盛典暨龍騰四海春宴。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約東北同鄉會日前在法拉盛君豪酒樓舉辦70周年盛典暨龍騰四海春宴，吸引超過700位東北鄉親共襄盛舉，以及眾多美中官員和僑領參與。現場呈現了充滿東北特色的文化舞蹈和曲目，不僅有各族裔的加入，還有少數民族演員的精采演出，展現濃厚的地域文化氛圍。

東北同鄉會會長李香梅表示，晚宴將展現濃郁的東北文化特色，如秧歌表演和少數民族服飾展示，以促進美中文化的交流和理解。同時，此次目的是讓東北鄉親深刻理解同鄉會的歷史和發展，感受家鄉的溫暖和歸屬感。

李香梅強調，將致力在華社提升公民的參與意識與維權意識，幫助他們為更美好的未來做出明智的選擇。自上任以來，他們已舉辦超30場公益活動，其中包括公益講座、警民互動等，以增強社區的聲音和影響力，幫助僑胞。她希望繼續推進與各界僑團合作，共同為維護社區的安定與繁榮盡一份力。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，從中國東北遷徙至美國東北的鄉親們，不僅帶來了他們身上特有的樂觀、豁達、熱情好客和樂於助人的精神，而且還在新的土地上不斷傳承和弘揚這些美好品質。紐約東北同鄉會在廣大會員的齊心協力下，必將開創更加輝煌的未來，書寫新的篇章，展現新的風采，做出更多對社會有益的貢獻。

中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、僑處副主任殷民俊、領事趙新星、國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、州長辦公室選區事務主任劉林劍虹、市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉、市議員黃敏儀、法官李昌永等與會。

眾議員 亞裔 法拉盛

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