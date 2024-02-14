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布爾薩拉任聯邦法官 亞裔律師支持

記者胡聲橋／紐約報導
南亞法官布爾薩拉(中)被提名為紐約東區聯邦法院法官。(紐約南亞裔律師協會臉書)
南亞法官布爾薩拉(中)被提名為紐約東區聯邦法院法官。(紐約南亞裔律師協會臉書)

紐約亞裔律師協會(AABANY)近日宣布，支持拜登總統提名布爾薩拉(Sanket J. Bulsara)，擔任紐約東區聯邦法院(EDNY)法官。AABANY表示，提名布爾薩拉擔任聯邦法官，表明拜登總統繼續致力於增加不同族裔的法官，從而更準確地反映司法系統的多樣性。

據悉，布爾薩拉是首位在第二巡回法院任職的南亞裔聯邦法官。自2017年被任命為EDNY地區法官(magistrate judge)以來，他主持了400多場和解會議，大量法官和陪審團審判，並撰寫了300多篇已發表的意見。

布爾薩拉在哈佛法學院開始接受法律教育，並以優等生(Cum Laude)獲得法學博士學位。從哈佛法學院畢業後，布爾薩拉擔任紐約南區聯邦法官科爾特(John G. Koeltl)的法律助理。隨後，他在紐約一家私人律師事務所當律師，最終成為該公司的合夥人。布爾薩拉致力提供無償法律服務給有需要者，為家庭暴力受害者提供援助，並獲得表彰。

AABANY表示，在就任法官之前，布爾薩拉曾擔任美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)負責上訴訴訟、裁決和執行的副總法律顧問，最終擔任SEC的代理總法律顧問。

聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)於7日建議拜登總統提名布爾薩拉擔任東區聯邦法院法官。AABANY支持舒默的建議，並對拜登總統的提名表示讚賞。

AABANY主席Karen Kim表示，AABANY相信布爾薩拉將為聯邦法院的司法以及東區聯邦法院所服務的社區作出巨大貢獻。

拜登 亞裔 證券

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