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繁榮社區基金會 新春歡宴

記者鄭怡嫣／紐約報導
繁榮社區基金會／社安隊(PCF)日前在法拉盛舉辦農曆新春晚宴。(記者鄭怡嫣／攝影)
繁榮社區基金會／社安隊(PCF)日前在法拉盛舉辦農曆新春晚宴。(記者鄭怡嫣／攝影)

繁榮社區基金會/社安隊(PCF)日前在皇后區法拉盛舉辦農曆新春晚宴，逾400人齊聚一堂，共賞舞獅採青、市警務處蘇格蘭風笛樂隊表演等。社安隊將在新年增強巡邏、幫助疏導交通堵塞，而鑑於走線華人愈來愈多，他們也將為這些新移民提供各方面的專業幫助與諮詢。

新會長張鵬介紹，PCF約在三年前仇亞犯罪猖獗的大背景下成立，起初是為了反對仇亞暴力及犯罪，目前已有700至800名會員，活躍的成員則有200至300人，有兩輛巡邏汽車，他們每天都會在法拉盛地區巡邏，並與法拉盛所屬的109分局積極合作，而從此前的巡邏經驗來看，巡邏隊的在場及巡邏車的警報聲音，均可以對竊車或其他罪案起到震攝作用。

張鵬說，鑑於當地治安仍在惡化，更多新超市的開業也使得交通在高峰期間易堵塞，在新的一年他們將招募更多志工，增強巡邏維護治安，並在高峰期加強交通疏導。同時，也將為愈來愈多的華人走線新移民，提供法律、會計等各方面的專業幫助。

PCF隸屬的國際警察和退伍軍人基金會(IPVF)主席梁邁克表示，緬街無證攤販的問題仍未能解決，他們將繼續倡導在皇后區植物園地區申請一個市集，方便集中管理攤販，解決矛盾，也將繼續致力提升華人素質，助力減少法拉盛的犯罪問題。

想要參與PCF社區治安巡邏的義工，或是走線新移民有任何問題與困難，可致電聯絡會長張鵬：(646)938-9986。

法拉盛 走線 華人

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