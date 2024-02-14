斥資8200萬 市學校規畫局 法拉盛購地建校

市學校規畫局從華人投資方等三家關聯公司手中，購得位於法拉盛市中心45大道的一塊近7萬平方呎的土地，以建立一所新的公立學校，圖為建址。(取自谷歌地圖)

根據最新公布的地產紀錄，市學校規畫局(School Construction Authority)從華人投資方等三家關聯公司手中，購得位於皇后區法拉盛 市中心45大道的一塊近7萬平方呎的土地，以建立一所新的公立學校，為當地學區 增加更多教學資源。

紀錄顯示，位於法拉盛第45大道137-31號的6萬9757平方呎土地，前身為紐約亞美尼亞之家(New York Armenian Home)，隸屬東壹資本及三盛控股(集團)有限公司執行董事程璇相關聯的三家公司，在本月已由市學校規畫局以8185萬元購得。

市學校規畫局發言人奧爾蒂斯(Kevin Ortiz) 表示，這塊地將用於在第25學區建造一所新小學，這也是當局計畫在皇后區增加32棟建築、帶來1萬8700個新學位的一部分。

在去年12月，市議會曾投票批准在此地建新校，增添696個學位，市學校規畫局將從今年3月起設計新校，擬在2028年9月前竣工。當地皇后區第七社區委員會對建校態度較為搖擺，社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)此前曾投下反對票，認為建校造價過高，不過在一些成員的反對之下，第七社委會最終仍推薦了建校這一方針。